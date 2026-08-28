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"Polaków portret własny" przedmiotem śledztwa. Prokuratura potwierdza

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Akta - zdjęcie ilustracyjne
Ekspertka o użyciu Al do kontrowersyjnego raportu "Polaków Portret Własny"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP
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Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie raportu "Polaków portret własny" Fundacji Marka Polska Think Tank. Zawiadomienie w sprawie złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Rozwoju Plus - przekazał Polskiej Agencji Prasowej prokurator Maciej Młynarczyk z warszawskiej prokuratury okręgowej.

- Śledztwo dotyczy dwóch czynów, które są w stosunku do siebie lustrzanym odbiciem: to znaczy wyłudzenia dotacji oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z rozliczeniem tej dotacji. Postępowanie jest w toku - powiedział prokurator.

Czego dotyczy śledztwo?

Pierwszy zarzut dotyczy uzyskania 179 738,19 zł dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania publicznego pod tytułem "Marka Polska - podstrategia turystyczna". Jak przekazał PAP prokurator, od 4 marca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. w Warszawie i Wrocławiu składano nierzetelne dokumenty i wprowadzono ministerstwo w błąd co do zakresu planowanych oraz wykonanych prac, aby uzyskać dofinansowanie.

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Alicja Skiba

Drugi zarzut dotyczy funkcjonariusza publicznego, który według prokuratury między końcem 2025 r. a sierpniem 2026 r. zaakceptował sprawozdanie, rozliczył umowę i zgodził się na wypłatę dotacji w wysokości 179 738,19 zł, mimo nieprawidłowości przy realizacji zadania publicznego. Śledczy twierdzą, że przekroczył przy tym swoje uprawnienia i nie dopełnił obowiązków.

Paweł Jabłoński o zawiadomieniu

21 sierpnia poseł Rozwoju Plus Paweł Jabłoński, informując na X o złożeniu zawiadomienia do prokuratury, wskazał na "bardzo uzasadnione podejrzenie popełnienia (przestępstwa - red.) przez troje ministrów rządu D. Tuska: Barbarę Mróz-Gorgoń, Jakuba Rutnickiego i Piotra Borysa".

Jak napisał, "wiele wskazuje na to, że słynny 'raport', a tak naprawdę AI slop zdemaskowany przez Sebastiana Meitza, to po prostu ordynarne wyłudzenie środków z dotacji publicznych - a jego autorzy (z panią Mróz-Gorgoń na czele) od początku działali w zamiarze doprowadzenia Skarbu Państwa (Ministerstwa Sportu i Turystyki) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem" - napisał b. wiceminister spraw zagranicznych.

Kontrowersje wokół raportu i dymisja pełnomocniczki

Raport "Polaków portret własny" z 2025 r. Barbary Mróz-Gorgoń, byłej pełnomocniczki rządu ds. promocji marki Polski, wywołał w ostatnich dniach krytykę z powodu błędów i prawdopodobnego wykorzystania AI. Ekspert od bezpieczeństwa informacji i prywatności Łukasz Olejnik i związany z Instytutem Sobieskiego członek PiS Sebastian Meitz zarzucili autorce szerokie wykorzystanie sztucznej inteligencji przy pisaniu raportu.

W odpowiedzi autorka zaznaczyła, że raport był wewnętrznie wykorzystywany w think tanku i przyznała, że nie powinien trafić do sieci. Napisała, że "przedstawiony raport nie był częścią zamówienia ani umowy"; MSiT również zaprzeczyło, by publikacja była objęta umową z resortem.

W ubiegły piątek Mróz-Gorgoń poinformowała o tym, że składa dymisję ze stanowiska pełnomocniczki rządu ds. promocji marki Polski.

Źródło: PAP
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Tagi:
Prokuratura OkręgowaPrawo i SprawiedliwośćMinisterstwo Sportu i Turystyki
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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