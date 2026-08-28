"Polaków portret własny" przedmiotem śledztwa. Prokuratura potwierdza

Ekspertka o użyciu Al do kontrowersyjnego raportu "Polaków Portret Własny" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

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- Śledztwo dotyczy dwóch czynów, które są w stosunku do siebie lustrzanym odbiciem: to znaczy wyłudzenia dotacji oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z rozliczeniem tej dotacji. Postępowanie jest w toku - powiedział prokurator.

Czego dotyczy śledztwo?

Pierwszy zarzut dotyczy uzyskania 179 738,19 zł dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania publicznego pod tytułem "Marka Polska - podstrategia turystyczna". Jak przekazał PAP prokurator, od 4 marca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. w Warszawie i Wrocławiu składano nierzetelne dokumenty i wprowadzono ministerstwo w błąd co do zakresu planowanych oraz wykonanych prac, aby uzyskać dofinansowanie.

Drugi zarzut dotyczy funkcjonariusza publicznego, który według prokuratury między końcem 2025 r. a sierpniem 2026 r. zaakceptował sprawozdanie, rozliczył umowę i zgodził się na wypłatę dotacji w wysokości 179 738,19 zł, mimo nieprawidłowości przy realizacji zadania publicznego. Śledczy twierdzą, że przekroczył przy tym swoje uprawnienia i nie dopełnił obowiązków.

Paweł Jabłoński o zawiadomieniu

21 sierpnia poseł Rozwoju Plus Paweł Jabłoński, informując na X o złożeniu zawiadomienia do prokuratury, wskazał na "bardzo uzasadnione podejrzenie popełnienia (przestępstwa - red.) przez troje ministrów rządu D. Tuska: Barbarę Mróz-Gorgoń, Jakuba Rutnickiego i Piotra Borysa".

Jak napisał, "wiele wskazuje na to, że słynny 'raport', a tak naprawdę AI slop zdemaskowany przez Sebastiana Meitza, to po prostu ordynarne wyłudzenie środków z dotacji publicznych - a jego autorzy (z panią Mróz-Gorgoń na czele) od początku działali w zamiarze doprowadzenia Skarbu Państwa (Ministerstwa Sportu i Turystyki) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem" - napisał b. wiceminister spraw zagranicznych.

No to jedziemy.

A mówiąc inaczej: #RobimyNieGadamy 😎



Tak działamy jako @RozwojPlus.



👉 Składam zawiadomienie do prokuratury wskazując na bardzo uzasadnione podejrzenie popełnienia przez troje ministrów rządu D. Tuska:@b_mroz_gorgon@KubaRutnicki@piotr_borys

przestępstw z… pic.twitter.com/kt6Q9ZbIDK — 🇵🇱 Paweł Jabłoński (@paweljablonski_) August 21, 2026 Rozwiń

Kontrowersje wokół raportu i dymisja pełnomocniczki

Raport "Polaków portret własny" z 2025 r. Barbary Mróz-Gorgoń, byłej pełnomocniczki rządu ds. promocji marki Polski, wywołał w ostatnich dniach krytykę z powodu błędów i prawdopodobnego wykorzystania AI. Ekspert od bezpieczeństwa informacji i prywatności Łukasz Olejnik i związany z Instytutem Sobieskiego członek PiS Sebastian Meitz zarzucili autorce szerokie wykorzystanie sztucznej inteligencji przy pisaniu raportu.

W odpowiedzi autorka zaznaczyła, że raport był wewnętrznie wykorzystywany w think tanku i przyznała, że nie powinien trafić do sieci. Napisała, że "przedstawiony raport nie był częścią zamówienia ani umowy"; MSiT również zaprzeczyło, by publikacja była objęta umową z resortem.

W ubiegły piątek Mróz-Gorgoń poinformowała o tym, że składa dymisję ze stanowiska pełnomocniczki rządu ds. promocji marki Polski.