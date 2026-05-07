Jest wniosek o uchylenie europejskiego immunitetu Obajtka

Daniel Obajtek
Parlament Europejski uchylił immunitety czterem polskim europosłom
Prokurator Generalny przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego dwóch przestępstw skarbowych.

Jak przekazała Prokuratura Generalna na portalu X, "według ustaleń śledztwa Daniel Obajtek miał zaniżyć w deklaracjach podatkowych za 2020 rok wartość osiągniętych przychodów i dochodów o ponad 3 mln zł."

Daniel Obajtek na portalu X odniósł się do wniosku Prokuratora Generalnego. "Czekam na wniosek o uchylenie mi immunitetu za to, że źle przeszedłem przez pasy".

Dwa przestępstwa skarbowe

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował, że chodzi o śledztwo objęte nadzorem procesowym przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie, wszczęte jednak przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie w styczniu 2026 roku.

Skierowany w czwartek do PE wniosek - podał prok. Nowak - dotyczy podejrzenia niewykazania przez Obajtka przychodów z nieodpłatnych świadczeń w łącznej kwocie 3 030 879 zł zarówno w korekcie deklaracji PIT-36 za 2020 r., jak i w deklaracji DSF-1 za 2020 rok.

Rzecznik podkreślił, że ustalono m.in., iż w 2020 r. Obajtek był właścicielem nieruchomości położonej w gminie Choczewo, zabudowanej budynkiem dawnego dworu. Na podstawie umowy z 2018 r. nieruchomość ta miała zostać nieodpłatnie użyczona Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej "Kresy RP" i - zgodnie z postanowieniami umowy - znajdujący się na terenie tej nieruchomości dwór miał zostać zmodernizowany i wyremontowany na koszt Fundacji, a następnie przeznaczony na centrum rehabilitacyjno-szkoleniowe.

Prace remontowe o wartości co najmniej 3 005 829 zł - podał rzecznik PK - zostały wykonane w latach 2018-2019, natomiast w kwietniu 2020 r. umowa użyczenia została rozwiązana za porozumieniem stron.

"W związku z remontem dworku doszło do wzrostu wartości nieruchomości o kwotę około trzech mln zł. W momencie zwrotu użyczonej nieruchomości Daniel Obajtek uzyskał przychód odpowiadający wartości nakładów poniesionych przez Fundację na remont należącego do niego dworu" – podał prok. Nowak. To właśnie ten przychód, dodał, nie został uwzględniony w złożonej przez Obajtka korekcie deklaracji PIT-36 za 2020 rok ani w deklaracji DSF-1 o wysokości daniny solidarnościowej za 2020 rok.

Ponadto -w deklaracjach za 2020 r. Obajtek "nie wykazał także przychodu z tytułu bezgotówkowego dofinansowania przez ORLEN S.A. kosztów opieki medycznej".

