"Nie zgadzamy się, żeby finansować instytucje, które nie realizują zadań z zakresu mediów publicznych"

We wtorek w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy budżetowej na 2023 rok. W trakcie obrad zostały zgłoszone poprawki, dlatego projekt wrócił do Komisji Finansów Publicznych. - Nie zgadzamy się na to, żeby finansować instytucje, które nie realizują zadań z zakresu mediów publicznych; są to media jednej partii, które wprowadzają Polaków w błąd - wyjaśniła jedną z propozycji Zofia Czernow, posłanka PO.

We wtorek odbyło się drugie czytanie projektu ustawy budżetowej na 2023 rok. W trakcie drugiego czytania zgłoszono poprawki do budżetu, więc Sejm zdecydował o ponownym skierowaniu projektu do Komisji Finansów Publicznych.

Kolejne miliony dla rządowych mediów

W trakcie debaty poprawki zgłosił m.in. poseł Andrzej Kosztowniak, który w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości złożył 16 poprawek. - To dobry budżet odpowiedzialnego rządu w trudnym czasie – mówił w Sejmie.

Przypomniał, że w projekcie budżetu zawarto propozycję kontynuowania programów społecznych, takich jak 500 plus, Dobry start czy kapitał opiekuńczy. Zwrócił także uwagę na rosnące wydatki na służbę zdrowia,

Swoje poprawki do projektu ustawy budżetowej złożyła Koalicja Obywatelska. Jak mówiła posłanka (PO) Zofia Czernow zmierzają one "do wpisania do budżetu ważnych wydatków, które zostały pominięte bądź zlekceważone; usunięcia z ustawy budżetowej wydatków, które są nadmierne bądź niedopuszczalne; do zmniejszenia skali zadłużenia".

- Proponujemy wykreślić z ustawy upoważnienie dla ministra finansów do przekazania publicznej radiofonii i telewizji papierów wartościowych o wartości 2,7 mld zł. Nie zgadzamy się na to, żeby finansować instytucje, które nie realizują zadań z zakresu mediów publicznych; są to media jednej partii, które wprowadzają Polaków w błąd - powiedziała Czernow.

Kolejna poprawka KO zakłada wykreślenie upoważnienia dla premiera do przekazania dla państwowych osób prawnych i funduszy celowych papierów wartościowych do kwoty 15 mld zł na nieokreślone cele. Zofia Czernow wskazywała też na "nadmierne i nieuzasadnione" wydatki w kancelariach premiera, prezydenta, IPN. - To są źródła, które sfinansują zwiększenie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - wyjaśniała. Jak mówiła, inne poprawki KO zakładają m.in. przeznaczenie 10 mld zł na transformację energetyczną, 50 mln zł na NIK, 150 mln zł na lecznictwo psychiatryczne czy 500 mln zł na program leczenia niepłodności metodą i vitro.

Budżet bez planu na przyszłość

Dariusz Wieczorek, przedstawiając stanowisko klubu Lewicy, wskazywał na za małe wydatki na zdrowie oraz na oświatę. Czesław Siekierski z Koalicji Polskiej zwrócił uwagę, że projekt budżetu na 2023 rok jest obciążony brakiem planu na przyszłość. Negatywnie politykę budżetową rządu ocenił też Krzysztof Bosak z Konfederacji. Paulina Hennig-Kloska (Koło Parlamentarne Polska 2050) zapowiedziała złożenie dziewięciu poprawek do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok oraz wniosek o odrzucenie projektu w drugim czytaniu.

Wcześniej, w trakcie prac Komisji Finansów Publicznych po pierwszym czytaniu, w głosowaniu zaakceptowano 37 poprawek do projektu ustawy budżetowej, w tym przekazanie oprócz 2 mld dodatkowych ponad 700 mln złotych rządowym mediom. Podczas prezentacji stanowiska Komisji Finansów Publicznych jej przewodniczący Andrzej Kosztowniak (PiS) zwrócił się o uchwalenie projektu ustawy wraz z zaakceptowanymi przez Komisję 37 poprawkami. Dodał, że w formie wniosków mniejszości złożono jeszcze 501 poprawek.

Ustawa budżetowa 2023

Projekt ustawy budżetowej zakłada, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą 604,7 mld zł, a wydatki 672,7 mld zł, co oznacza, że deficyt ma być nie większy niż 68 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) założono na poziomie ok. 4,5 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3 proc. PKB. W projekcie przyjęto, że PKB w 2023 r. wzrośnie o 1,7 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 9,8 proc.

