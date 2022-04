Uchylenie rozporządzenia ograniczającego liczbę lotów. Opublikowano założenia projektu

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej i kontrolerzy w czwartek doszli do porozumienia, które ma obowiązywać do 10 lipca. W związku z tym nie jest konieczne ograniczenie lotów nad Polską. W piątek opublikowane zostały założenia projektu uchylającego rozporządzenie, które miało wprowadzić zmniejszenie ruchu lotniczego.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisała w czwartek porozumienie z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Porozumienie ma obowiązywać do 10 lipca br. W tym czasie strony będą prowadziły dialog w celu wypracowania ostatecznego kształtu współpracy.

Projekt uchylający rozporządzenie ograniczające ruch lotniczy

Na stronie rządowej w piątek opublikowano założenia "projektu rozporządzenia Rady Ministrów uchylającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym". Przy czym osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"W dniu 25 kwietnia 2022 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 894 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym" - przypomniano w założeniach nowego rozporządzenia i dodano, że data wejścia w życie poprzedniego rozporządzenia "określona została na dzień 1 maja 2022 r."

Wyjaśniono ponadto, że "wykaz przewoźników lotniczych i obsługiwanych przez nich tras" był podyktowany "potrzebą niezwłocznego podania do publicznej wiadomości powyższego wykazu, tak aby stworzyć minimalne szanse dla podmiotów (zwłaszcza przewoźników lotniczych) do przygotowania się do nowej sytuacji". Podkreślono też, że "wydanie rozporządzenia determinowane było koniecznością podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu lotniczego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu jak największej dostępności regularnych połączeń lotniczych".

"Ponieważ ryzyko wystąpienia ww. zagrożeń, w związku z osiągnięciem porozumienia między kontrolerami ruchu lotniczego a kierownictwem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zostało zniwelowane, brak jest merytorycznych przesłanek obowiązywania przedmiotowego rozporządzenia" - napisano w założeniach nowego projektu.

Po czym napisano, że "istota rozwiązań ujętych w projekcie: uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym".

Jeszcze w czwartek Adamczyk podkreślił, że po zawarciu porozumienia rząd będzie musiał zmienić rozporządzenie, które ogranicza liczbę lotniczy operacji nad Polską. - Rząd musi zmienić rozporządzenie w sprawie ograniczenia ruchu lotniczego, bo przecież ono obowiązuje. Ono weszło w życie i musimy to zrobić dzisiaj. Jutro wdrożymy nowe rozwiązania, czyli te, które przywrócą stan w taki sposób, aby pozwolić wykonywać wszystkie operacje lotnicze w Polsce - powiedział minister infrastruktury.

Rozmowy z kontrolerami

Od kilku tygodni trwały negocjacje kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL). Dotyczyły one m.in. bezpieczeństwa, regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania. Jeżeli nie doszłoby do czwartkowego porozumienia, to od 1 maja br. ruch lotniczy nad Polską mógł zostać ograniczony.

Jak informował wcześniej Urząd Lotnictwa Cywilnego, gdyby nie doszło do porozumienia, to do 1 maja na Lotnisku Chopina i w Modlinie byłoby można wykonywać do 180 startów i lądowań dziennie, a w ciągu godziny do 24. Ponadto loty w tych portach mogłyby się odbywać od 9.30 do 17.

PLL LOT informowały, że według prognoz, na Lotnisku Chopina mogłoby dojść do anulacji 75 proc. rejsów, w tym rejsów LOT. W ocenie narodowego przewoźnika w przypadku braki porozumienia w pierwszych dniach maja utrudnienia mogłyby dotknąć około 50 tys. pasażerów.

Konflikt w PAŻP - kalendarium

Kryzys w PAŻP zaczął się dwa lata temu po wprowadzeniu na szerszą skalę tzw. trybu pojedynczego kontrolera (SPO - Single Person Operations). W tvn24.pl i na antenie TVN24 alarmujemy o tym, jak ten tryb może wpływać na bezpieczeństwo na polskim niebie:

- w lutym 2021 roku informowaliśmy o incydencie na Lotnisku Chopina - kontroler przez dwie minuty nie odpowiadał na pytania pilota podchodzącego do lądowania oraz o tym, że system SPO był wprowadzony bez koniecznych szkoleń;

- również w lutym 2021 roku pisaliśmy o pracującym w trybie SPO kontrolerze w Katowicach, który wydał pozwolenie na lądowanie, mimo że na pasie pracowała ekipa remontowa;

- w marcu 2021 roku opublikowaliśmy informację o pracowniku PAŻP, który zasnął na dyżurze i przez dziewięć minut nie odpowiadał na wezwanie pilota, godzinę później zasnął jeszcze raz;

- również w marcu 2021 roku opisaliśmy sprawę związkowców z PAŻP, którzy alarmowali o zagrożeniu dla bezpieczeństwa i zostali dyscyplinarnie zwolnieni z pracy;

- w maju 2021 roku zajmowaliśmy się sprawą pijanego kontrolera, który uciekł z wieży, po zatrzymaniu przez policję okazało się, że miał w organizmie dwa promile alkoholu;

- w czerwcu 2021 roku pisaliśmy o apelu szefa ULC do ministra infrastruktury o działanie "ze względu na bezpieczeństwo operacji lotniczych";

- w grudniu 2021 roku informowaliśmy o zdarzeniu na lotnisku w Krakowie, gdzie kontroler ratował nieprzytomnego kolegę, ale nie wstrzymano ruchu na lotnisku i w trakcie akcji ratunkowej wystartował samolot z premierem na pokładzie;

- w styczniu 2022 roku opisaliśmy list pracowników PAŻP do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym pytali oni szefa rządu, "czy musi dojść do katastrofy";

- w marcu 2022 roku opublikowaliśmy informację o początku masowych odejść z PAŻP;

- w kwietniu 2022 roku przedstawiliśmy zarzuty stawiane PAŻP przez Najwyższą Izbę Kontroli, która potwierdziła nasze wcześniejsze ustalenia dotyczące wprowadzenia systemu SPO.

