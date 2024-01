Wiadomo, kiedy zacznie działać nowe ministerstwo. Jest projekt

Pilna potrzeba zorganizowania prac ministerstwa

Minister Przemysłu kieruje działem administracji rządowej "gospodarka złożami kopalin"

Do projektu dołączono pismo, w którym minister przemysłu Marzena Czarnecka zwraca się do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów z prośbą o rozpatrzenie projektu przez komitet stały w trybie obiegowym. "Przedmiotowy projekt uzyskał zgodę na rozpatrzenie w trybie odrębnym, polegającym na pominięciu kolejnych etapów prac legislacyjnych, z zastrzeżeniem konieczności przedłożenia projektu do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. W związku z planowanym utworzeniem Ministerstwa Przemysłu niezbędne jest niezwłoczne wydanie odpowiedniego rozporządzenia Rady Ministrów"- precyzuje minister Czarnecka. Ministerstwo Przemysłu jest nowym resortem, utworzonym przez rząd Donalda Tuska. Jak wynika z rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 19 grudnia ub. roku, Minister Przemysłu kieruje działem administracji rządowej "gospodarka złożami kopalin", a jego obsługę zapewniają Ministerstwo Aktywów Państwowych i Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Na swojej pierwszej konferencji prasowej 29 grudnia minister Czarnecka poinformowała, że taka forma obsługi MP wiąże się z początkową fazą organizacji resortu. "W kolejnej fazie, mam nadzieję, utworzymy ministerstwo i urząd ministra, ale do tego potrzeba dwóch rzeczy: przede wszystkim zmiany ustawy dotyczącej działów administracji i w ślad za tym te działy administracji muszą być przypisane do Ministerstwa Przemysłu; część już została przepisana z Ministerstwa Aktywów Państwowych, takie rozporządzenie zostało wydane przez premiera" - mówiła wówczas minister. Jak dodała, "drugą rzeczą jest ustalenie siedziby tzw. docelowej - ona na pewno będzie się mieściła na Śląsku". Szefowa MP uściśliła, że "co do kompetencji, ministerstwo ma się zajmować kopalinami, czyli górnictwem jako takim i kwestią energetyki w zakresie paliw kopalnych".