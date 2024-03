Zmiany dla Ukraińców w Polsce. Jest projekt

Do Rządowego Centrum Legislacji został w piątek przesłany projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - poinformował resort spraw wewnętrznych i administracji. Projekt prawdopodobnie jeszcze w kwietniu trafi do Sejmu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało w piątek, że po wpisaniu projektu do wykazu prac legislacyjnych, zostanie on skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych, a następnie - prawdopodobnie jeszcze w kwietniu - trafi do Sejmu.

Tymczasowa ochrona dla obywateli Ukrainy

Resort przypomniał, że nowelizacja przedłuża ochronę tymczasową dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, wprowadzoną decyzją wykonawczą Rady (UE) z 4 marca 2022 r., stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców. Jest także, jak zaznaczono, realizacją rządowej zapowiedzi o konieczności przygotowania kompleksowej nowelizacji ustawy w celu dostosowania jej zapisów do obecnej sytuacji uchodźców wojennych oraz uszczelnienia systemu udzielanego wsparcia. Projekt zakłada, że pobyt obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL UKR będzie legalny do 30 września 2025 roku. Jednocześnie od przyszłego roku będzie możliwa zmiana statusu pobytu z obecnej ochrony tymczasowej na pobyt czasowy na okres trzech lat. Propozycja zakłada, że zmiana statusu na pobyt czasowy będzie możliwa dla obywateli Ukrainy po spełnieniu następujących warunków: - uzupełnienia i zaktualizowania wszystkich niezbędnych danych w bazie PESEL UKR w organie gminy; - złożeniu elektronicznego wniosku do wojewody; posiadania aktywnego statusu UKR w dniu 4 marca 2024 r. i w dniu składania wniosku; - oraz pod warunkiem, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, nie wniosą sprzeciwu w sprawie zmiany statusu pobytowego. Po pozytywnym przejściu procedury obywatel Ukrainy otrzyma kartę pobytu z adnotacją "poprzednio posiadał ochronę czasową".

Zmiany w systemie wsparcia finansowego

MSWiA poinformowało ponadto, że "na podstawie analizy obecnej sytuacji oraz konsultacji z wojewodami, a także przedstawicielami podmiotów zaangażowanych w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy, przygotowano zmiany systemu wsparcia". "Od 1 lipca br. finansowanie wsparcia w postaci zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy, będących w szczególnie trudnej sytuacji, będzie możliwe jedynie na podstawie podpisanej umowy z właściwym miejscowo wojewodą lub organem samorządowym, działającym na polecenie wojewody. Zmienią się także zasady partycypacji w kosztach pobytu i wyżywienia w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, tak, aby pobieranie należnych dopłat było bardziej efektywne niż obecnie" - czytamy w komunikacie MSWiA. Projekt zakłada wygaszenie świadczeń pieniężnych związanych z rekompensatą kosztów pobytu i wyżywienia uchodźców wojennych, ponoszonych przez właścicieli lokali prywatnych. "W ramach prac nad nowelizacją planowane są także zmiany w zakresie obowiązku uczęszczania przez dzieci z Ukrainy do polskiego systemu edukacji oraz w zakresie uznawania kwalifikacji m.in. psychologów" - przekazał resort. Od 1 lipca tego roku nastąpić ma wygaszenie wsparcia w zakresie finansowania wykonywania fotografii i jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł.

"Szerokie konsultacje" międzyresortowe i społeczne

Resort poinformował, że wstępne założenia projektu ustawy były prezentowane i dyskutowane w czasie spotkania z wojewodami, konsulem Ukrainy w Polsce, Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz organizacjami pomagającymi uchodźcom wojennym w Polsce. "Po opublikowaniu projektu nowelizacji ustawy, rozpoczną się szerokie konsultacje międzyresortowe i społeczne. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi zaplanowane jest na 9 kwietnia br." - przekazało MSWiA. Projekt nowelizacji ustawy powstał we współpracy m.in. z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Zdrowia oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Na potrzebę nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zwracał uwagę w lutym w rozmowie z PAP wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. Wiceminister nie wykluczał także wtedy zmian w świadczeniach dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed wojną. Od 16 marca 2022 r. osoby, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi w ich kraju, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy.

Autorka/Autor:jr/dap

Źródło: PAP