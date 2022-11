Projekt zamrożenia cen gazu jeszcze nie jest gotowy. Soboń: będą widełki

Projekt dotyczący zamrożenia cen gazu zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów, będzie to pod koniec tego tygodnia lub w przyszłym - powiedział w Radiu Zet wiceminister finansów Artur Soboń. Dodał, że mechanizm będzie podobny jak w przypadku zamrożenia cen prądu.

- Utrzymanie w ryzach cen gazu - jak dokładnie będzie wyglądać pokażemy na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów, będzie to w najbliższych dniach. Nie wykluczam czy to będzie koniec tego tygodnia, czy to będzie przyszły tydzień. Wszystko zależy od tego, jak te prace się zakończą - powiedział Soboń.