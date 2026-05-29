Pierwsze pieniądze z SAFE wpłynęły do Polski

W mediach społecznościowych pojawił się również wpis pełnomocniczki rządu do spraw SAFE Magdaleny Sobkowiak. "6,5 miliarda euro z programu SAFE właśnie trafiło na konto Banku Gospodarstwa Krajowego" - napisała. "Realne umowy, realne pieniądze. Dotrzymujemy słowa".

Także Komisja Europejska poinformowała na stronie internetowej, że Polska otrzymała w piątek pierwszą płatność w wysokości 6,6 mld euro w ramach instrumentu finansowania obronności SAFE, co stanowi 15 proc. całkowitej kwoty przyznanej Polsce.

6,5 mld euro z programu SAFE właśnie trafiło na konto w BGK!



Realne umowy, realne pieniądze. Dotrzymujemy słowa @KosiniakKamysz @donaldtusk — Magdalena Sobkowiak (@magdasobkowiak) May 29, 2026 Rozwiń

Według deklaracji premiera Donalda Tuska z pieniędzy SAFE korzystać będzie ponad 10 tys. polskich firm, a do 30 maja rządowi uda się zagospodarować w umowach 100 mld zł.

Pierwsze umowy finansowane z programu SAFE podpisano w czwartek. Dotyczyły one dostaw przez polskie firmy na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni: postkwantowego szyfratora IP od firmy Enigma sp. z o.o., systemu kryptograficznego wysokiego zaufania od Krypton Polska sp. z o.o., systemu bezpiecznej wymiany danych od Filbico sp. z o.o. oraz mobilnego laboratorium cyberbezpieczeństwa od firmy Media sp. z o.o.

Ponadto Agencja Uzbrojenia podpisała z Przedsiębiorstwem Sprzętu Ochronnego Maskpol umowy na dostawy kilkuset tysięcy hełmów HBT-02 opracowanych w ramach projektu Zaawansowanego Indywidualnego Systemu Walki (ZISW) "Tytan" oraz kilkudziesięciu tysięcy kompletów kamizelek zintegrowanych KKZ-01. Aneksowano też wcześniej zawarte umowy tak, by zostały objęte finansowaniem z mechanizmu SAFE - podpisano aneks do umowy z firmą Celtech na dostawę cystern oraz dwa aneksy do umów z Jelczem na dostawy ciężarówek.

Z firmą WB Electronics z Ożarowa Mazowieckiego podpisana została umowa na dostawy ponad 400 zestawów amunicji krążącej Warmate, 12 bateryjnych modułów ogniowych bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius oraz 190 zestawów bezzałogowców FlyEye dla potrzeb wojsk operacyjnych Wojsk Obrony Terytorialnej. Natomiast w stoczni Remontowa Shipbuilding podpisana została umowa, na mocy której mocy za 1,5 mld zł mają zostać dostarczone dwa okręty hydrograficzne pod kryptonimem "Hydrograf".

Jak poinformowali przedstawiciele Agencji Uzbrojenia, w piątek ma dojść do podpisania kolejnych umów związanych z programem SAFE. Stronę rządową mają reprezentować wiceszef MON Paweł Bejda i przedstawiciele Agencji Uzbrojenia - płk Piotr Paluch i płk Robert Frommholz.

Pierwsze umowy w ramach SAFE

Podczas uroczystości premier Donald Tusk podkreślił, że z pieniędzy z SAFE korzystać będzie ponad 10 tysięcy polskich firm.

- Nie muszę chyba nikogo przekonywać, chociaż przez długi czas musiałem przekonywać sceptyków, oponentów, malkontentów, różnych maruderów, że te 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko to jest coś absolutnie bez precedensu i że możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili - mówił szef rządu.

Jak dodał, te pierwsze, czwartkowe podpisy pod umowami to "właśnie ten start, ten moment, kiedy to wszystko rusza". Zaznaczył, że 180 mld zł dla Polski z unijnego programu to "coś absolutnie bez precedensu". - Możemy mówić o dziejowej chwili - ocenił premier.

Program SAFE w Polsce

8 maja rząd podpisał z Komisją Europejską umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Polska ma pozyskać z programu ok. 43,7 mld euro, czyli ponad 180 mld zł. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie mechanizmu SAFE, umowy zawierane przez jedno państwo muszą zostać podpisane do 30 maja, by mogły zostać objęte finansowaniem z programu - to tzw. zakupy w formule single procurement. Reszta zakupów dokonywanych po tym terminie musi być realizowana w charakterze common procurement, czyli co najmniej przez dwa państwa biorące udział w programie.

Unijny program SAFE przewiduje 150 mld euro wsparcia w postaci m.in. nisko oprocentowanych pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Polska, która jest największym beneficjentem programu, wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów. Środki przysługujące Polsce to 43,7 mld euro.

