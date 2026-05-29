Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Pierwsze pieniądze z SAFE wpłynęły do Polski

|
Donald Tusk
Donald Tusk podczas podpisania pierwszych umów SAFE
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
Premier Donald Tusk przekazał, że wpłynęła pierwsza zaliczka w ramach programu SAFE na 6 miliardów euro. - Rzeczywiście ten program rusza w imponującym tempie - dodał Tusk. Pierwsze umowy w ramach unijnego programu pożyczek zostały podpisane w czwartek.

W mediach społecznościowych pojawił się również wpis pełnomocniczki rządu do spraw SAFE Magdaleny Sobkowiak. "6,5 miliarda euro z programu SAFE właśnie trafiło na konto Banku Gospodarstwa Krajowego" - napisała. "Realne umowy, realne pieniądze. Dotrzymujemy słowa".

Także Komisja Europejska poinformowała na stronie internetowej, że Polska otrzymała w piątek pierwszą płatność w wysokości 6,6 mld euro w ramach instrumentu finansowania obronności SAFE, co stanowi 15 proc. całkowitej kwoty przyznanej Polsce.

Według deklaracji premiera Donalda Tuska z pieniędzy SAFE korzystać będzie ponad 10 tys. polskich firm, a do 30 maja rządowi uda się zagospodarować w umowach 100 mld zł.

Pierwsze umowy w ramach SAFE

Pierwsze umowy finansowane z programu SAFE podpisano w czwartek. Dotyczyły one dostaw przez polskie firmy na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni: postkwantowego szyfratora IP od firmy Enigma sp. z o.o., systemu kryptograficznego wysokiego zaufania od Krypton Polska sp. z o.o., systemu bezpiecznej wymiany danych od Filbico sp. z o.o. oraz mobilnego laboratorium cyberbezpieczeństwa od firmy Media sp. z o.o.

Ponadto Agencja Uzbrojenia podpisała z Przedsiębiorstwem Sprzętu Ochronnego Maskpol umowy na dostawy kilkuset tysięcy hełmów HBT-02 opracowanych w ramach projektu Zaawansowanego Indywidualnego Systemu Walki (ZISW) "Tytan" oraz kilkudziesięciu tysięcy kompletów kamizelek zintegrowanych KKZ-01. Aneksowano też wcześniej zawarte umowy tak, by zostały objęte finansowaniem z mechanizmu SAFE - podpisano aneks do umowy z firmą Celtech na dostawę cystern oraz dwa aneksy do umów z Jelczem na dostawy ciężarówek.

Donald Tusk o pierwszych umowach w ramach SAFE
Źródło: TVN24

Z firmą WB Electronics z Ożarowa Mazowieckiego podpisana została umowa na dostawy ponad 400 zestawów amunicji krążącej Warmate, 12 bateryjnych modułów ogniowych bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius oraz 190 zestawów bezzałogowców FlyEye dla potrzeb wojsk operacyjnych Wojsk Obrony Terytorialnej. Natomiast w stoczni Remontowa Shipbuilding podpisana została umowa, na mocy której mocy za 1,5 mld zł mają zostać dostarczone dwa okręty hydrograficzne pod kryptonimem "Hydrograf".

Jak poinformowali przedstawiciele Agencji Uzbrojenia, w piątek ma dojść do podpisania kolejnych umów związanych z programem SAFE. Stronę rządową mają reprezentować wiceszef MON Paweł Bejda i przedstawiciele Agencji Uzbrojenia - płk Piotr Paluch i płk Robert Frommholz.

"SAFE wchodzi w finalną fazę". Pierwsze umowy podpisane
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"SAFE wchodzi w finalną fazę". Pierwsze umowy podpisane

Pierwsze umowy w ramach SAFE

Podczas uroczystości premier Donald Tusk podkreślił, że z pieniędzy z SAFE korzystać będzie ponad 10 tysięcy polskich firm.

- Nie muszę chyba nikogo przekonywać, chociaż przez długi czas musiałem przekonywać sceptyków, oponentów, malkontentów, różnych maruderów, że te 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko to jest coś absolutnie bez precedensu i że możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili - mówił szef rządu.

Jak dodał, te pierwsze, czwartkowe podpisy pod umowami to "właśnie ten start, ten moment, kiedy to wszystko rusza". Zaznaczył, że 180 mld zł dla Polski z unijnego programu to "coś absolutnie bez precedensu". - Możemy mówić o dziejowej chwili - ocenił premier.

"Miał być brudny deal, ale nie wyszło". Szczegóły nominacji do zarządu NBP
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Miał być brudny deal, ale nie wyszło". Szczegóły nominacji do zarządu NBP

Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiWiktor Knowski

Program SAFE w Polsce

8 maja rząd podpisał z Komisją Europejską umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Polska ma pozyskać z programu ok. 43,7 mld euro, czyli ponad 180 mld zł. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie mechanizmu SAFE, umowy zawierane przez jedno państwo muszą zostać podpisane do 30 maja, by mogły zostać objęte finansowaniem z programu - to tzw. zakupy w formule single procurement. Reszta zakupów dokonywanych po tym terminie musi być realizowana w charakterze common procurement, czyli co najmniej przez dwa państwa biorące udział w programie.

Unijny program SAFE przewiduje 150 mld euro wsparcia w postaci m.in. nisko oprocentowanych pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Polska, która jest największym beneficjentem programu, wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów. Środki przysługujące Polsce to 43,7 mld euro.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 20 min
pc
Niebezpieczna sieć, która roznosi terroryzm. "Strzelał z bliska, byliśmy bez szans"
28 min
pc
"Tego miało tu nie być!" Tajemnica domu Kopernika
TVN24
43 min
dziecko inhalacja nebulizator shutterstock_2567001575
"Mit, który jest powielany przez pokolenia". Kiedy gorączka to powód do niepokoju?
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Program SAFEbranża zbrojeniowa
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Michał Sopiński
Żurek odwołał rektora uczelni. "Z powodu naruszenia przepisów"
TVN24
Donald Tusk
Tusk: decyzja Zełenskiego jest niepokojąca
Mikołaj Gątkiewicz
Konwój zgubił milion (zdjęcie ilustracyjne)
Znalazł na ulicy milion w worku i już nie oddał
TVN24
Lech Wałęsa
Wałęsa: publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi
TVN24
Spalony wóz strażacki
Wóz spłonął podczas gaszenia lasu. Strażacy apelują o pomoc
WARSZAWA
Prezydent RP Karol Nawrocki w drodze na spotkanie z przedstawicielami mediów przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie
Nawrocki: zaproponowałem, by odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego
TVN24
Zamieszki w Gliwicach
Zamieszki na juwenaliach. Ale kolejne koncerty się odbędą
TVN24
Pożar pod Warszawą, akcja gaśnicza
Jak doszło do wielkiego pożaru. Policja sprawdza hipotezy
MAZOWSZE
Anita Orban i Peter Magyar
Orban wyprzedza Magyara. Wyniki sondażu na Węgrzech
TVN24
Zbigniew Ziobro
Sejm zdecydował w sprawie immunitetu Ziobry
TVN24
Młodzież (zdjęcie ilustracyjne)
Nie pracują, nie kształcą się. Mówią, że to "stracone pokolenie"
TVN24
Strażacy walczą z pożarem lasu
Walczą z wielkim pożarem. Kluczowe najbliższe cztery godziny
MAZOWSZE
Dziennikarz TVN24 Artur Molęda relacjonuje pożar pod Warszawą z helikoptera
Pożar "rozciąga się absolutnie po horyzont". Nasz reporter pokazał go z góry
Krzysztof Posytek
złoto sztabki złota w banku
Setki sztabek złota w domu byłego urzędnika. Oto jak je zdobył
Maciej Wacławik
Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii
"Zagrożenie dla nas wszystkich". Szef NATO reaguje
Kuba Koprzywa
Karol S. został uniewinniony
Neonazistowska koszulka zamiast munduru. Mężczyznę tłumaczy prawniczka
TVN24
Od lewej: książę Sverre Magnus, księżna Mette-Marit i książę Haakon 17 maja 2026 roku w Asker
Następca tronu o żonie: jej stan zdrowia się pogorszył
TVN24
imageTitle
Polskie starcie w Paryżu rozstrzygnięte
EUROSPORT
Pędził Astonem Martinem 236 kilometrów na godzinę
Pędził luksusowym autem ponad 200 na godzinę. Kierowca z Niemiec słono zapłacił
TVN24
Flagę UE "wciska pod kaloryfer". Czy tak?
Sędzia wcisnęła unijną flagę pod grzejnik. Czy tak?
Gabriela Sieczkowska
Rakieta Blue Origin eksplodowała podczas testu
Eksplozja i kula ognia. Jest komunikat po incydencie z rakietą
Kuba Koprzywa
Proces Łukasza Żaka
Sąd kończy przesłuchania w sprawie tragedii na Łazienkowskiej. Co zeznali ratownicy?
WARSZAWA
Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii
Rosyjski dron uderzył w blok. Wezwali ambasadora
Kuba Koprzywa, Adam Styczek
stacja tankowanie paliwo
Ceny paliw w weekend. Tyle mają kosztować
Moto
Pożar lasu pod Warszawą
To warto wiedzieć. Najważniejsze informacje o pożarze
MAZOWSZE
Posiedzenie Sejmu (29.05.2026)
Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej
TVN24
Kobieta nie posprzątała po psie, wywiązała się kłótnia (zdjęcie ilustracyjne)
Jest decyzja Sejmu w sprawie ustawy łańcuchowej
Z kraju
Policyjny śmigłowiec w akcji
Zniża się nad wodą, napełnia zbiornik, odlatuje. Black Hawk w akcji. Nagranie
MAZOWSZE
Aktor Jacek Kopczyński został zatrzymany przez policję
Politycy PiS, aktor i szarpanina w Sejmie. Prokuratura podjęła decyzję
Klaudia Ziółkowska
Maciej Wewiór
"Jednoznacznie negatywna" ocena decyzji Zełenskiego. Oświadczenie rzecznika MSZ
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica