Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Druga odsłona SAFE? "To są rzeczy absolutnie realne"

|
SAFE
Sobkowiak-Czarnecka o tym, co dalej z programem SAFE
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
Polska powinna spodziewać się wypłacenia zaliczki z programu obronnego SAFE w najbliższych dniach - przekazał wiceminister obrony Paweł Zalewski. Poinformował również, że będzie rozmawiać w Brukseli o tym, by SAFE miał swoją drugą odsłonę.

Polska, która będzie największym beneficjentem programu pożyczek na obronę SAFE, podpisała w piątek umowę pożyczkową z Komisją Europejską. - Wszystkie formalne wymagania zostały już spełnione, a dzisiaj to już jest tylko kwestia decyzji urzędniczych, więc zakładamy, że w najbliższych dniach powinniśmy spodziewać się tych 15 procent - powiedział Zalewski dziennikarzom w Brukseli.

Pierwsza transza dla Polski

Z programu opiewającego na 150 mld euro Polska ma otrzymać 43,73 mld euro. W pierwszej kolejności KE wypłaci zaliczkę w wysokości 6,5 mld euro.

Zalewski, który w Brukseli bierze udział w spotkaniu ministrów państw UE odpowiedzialnych za obronę, powiedział, że na posiedzeniu będzie kontynuowana rozmowa o tym, w jaki sposób Unia Europejska powinna dalej realizować swoje zadania w dziedzinie obronności.

- Mamy dyskusję związaną z przyszłymi ramami finansowymi. Chcielibyśmy, aby w tych ramach najwięcej środków zostało przesuniętych na tzw. mobilność wojskową, czyli na zdolności tranzytowe armii do Polski, a dalej do państw bałtyckich przez Niemcy, w tym w korytarzu Holandia-Niemcy, Niemcy-Polska - powiedział, nawiązując do nowego unijnego budżetu na lata 2028-2034.

"Będziemy musieli się sprężyć. Jak na razie się udaje"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Będziemy musieli się sprężyć. Jak na razie się udaje"

TVN24

Druga odsłona SAFE

- Chcemy również, aby ten instrument, który właśnie zaczął funkcjonować, czyli SAFE, miał swoją drugą odsłonę, i chcielibyśmy kontynuować finansowanie modernizacji sił zbrojnych w tej formule. To są duże oczekiwania, ale mamy takie czasy i jestem przekonany, że to są rzeczy absolutnie realne - podkreślił wiceminister obrony. Według niego nowy SAFE mógłby zacząć funkcjonować w ramach nowego budżetu UE.

Jak dodał, dyskusja na temat "SAFE 2" nie jest bardzo zaawansowana. - Natomiast dzisiaj wiemy o tym, że jest wiele krajów, które poważnie traktują swoje zobowiązania w ramach NATO i poważnie traktują potrzebę wzmocnienia zdolności wojskowych po to, żeby realizować plany obronne Sojuszu - zaznaczył.

Zalewski spodziewa się też, że w związku ze zmianą rządu na Węgrzech możliwe będzie odblokowanie pieniędzy w sprawie zwrotów pieniędzy dla państw UE za broń przekazaną Ukrainie. Chodzi o Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EPF), w ramach którego kraje mogły dostarczać Ukrainie sprzęt wojskowy i amunicję, a potem występować do Brukseli o zwrot poniesionych kosztów. Z powodu blokady Węgier, Polska nie otrzymała zwrotu na kwotę 450 mln euro.

"Absolutnie to się dzisiaj nie kończy". Co dalej w sprawie SAFE?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Absolutnie to się dzisiaj nie kończy". Co dalej w sprawie SAFE?

TVN24

Program SAFE w Polsce

Unijny program SAFE przewiduje 150 mld euro wsparcia w postaci m.in. niskooprocentowanych pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. KE przyznała Polsce ogółem 43,7 mld euro. Środki te mają sfinansować projekty obronne przewidziane w polskim planie inwestycyjnym. Mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym.

Zgodnie z deklaracją rządu 89 proc. funduszy trafi do polskiego przemysłu i gospodarki. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem do końca maja państwa członkowskie będą mogły samodzielnie zamawiać sprzęt zbrojeniowy w ramach SAFE; po tym terminie będą musiały do każdego zakupu szukać krajów partnerskich. Dla Polski jest to kluczowy termin, bo większość planowanych przez nas zakupów to zamówienia w polskim przemyśle.

Podział środków dla Polski z programu SAFE
Podział środków dla Polski z programu SAFE
Źródło zdjęcia: MON

W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE - zakładała ona stworzenie specjalnego funduszu, do którego miałyby trafić unijne środki. W odpowiedzi na weto rząd przyjął uchwałę w sprawie Programu Polska Zbrojna, która upoważnia ministra obrony narodowej oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania w imieniu rządu umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE. Pożyczkę zaciągnie Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ). Spłata pożyczki nastąpi ze środków niewliczanych do minimalnego limitu wydatków na obronność.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Program SAFEKomisja Europejskaobronność
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Pilne
Ceny paliw w środę. Ile zapłacimy na stacjach?
Moto
microsoft - Dragos Asaftei shutterstock_2161001273
OpenAI i Microsoft ustaliły limit rozliczeń, W grze miliardy dolarów
Tech
Logo Zondacrypto nadal na Centrum Olimpijskim PKOl
Już dwa tysiące zawiadomień w sprawie Zondacrytpo
Z kraju
Jarosław Kaczyński
Morawiecki odrzuca propozycję PiS w sprawie kryptowalut. "Nie złożyłem podpisu"
Z kraju
telefon szpieg hacker
To bank czy oszust? Z tych scenariuszy korzystają przestępcy
Pieniądze
Ilya Sutskever
Wojna o przyszłość OpenAI. Zeznania przeciwko Altmanowi
Tech
polska siec elektryczna shutterstock_2163939947
Raport: Polska wkracza w etap kosztownych inwestycji
Z kraju
To już X edycja kongresu Impact
25 debat pod wspólnym hasłem. TVN24 na konferencji Impact'26
Z kraju
ropa paliwa
Ropa drożeje po słowach Trumpa. Napięcie rośnie
Rynki
dziecko telefon szkoła
Ograniczenie mediów społecznościowych. Zakaz do 15. roku życia
Z kraju
Kryptowaluty
To już trzecia próba. Sejm zajmie się kryptoaktywami
Z kraju
Giełda, Wall Street, Nowy Jork
Nowy rekord pomimo złych wieści. Zielono na Wall Street
Ze świata
Donald Trump
Trump reaguje na drogie paliwo. Proponuje zawieszenie podatku
Ze świata
berlin niemcy shutterstock_2500176873
Diesel najtańszy od dwóch miesięcy. Niemcy wyrównują ceny paliw
Ze świata
KROPKA
Kotula o Zondacrypto: afera PiS, prawicy i dużego pałacu
Z kraju
Netflix
Netflix stanie przed sądem. "Stworzył program do inwigilacji"
Ze świata
PERN
Polska uratuje niemiecką rafinerię? PERN gotowy do dostaw
Ze świata
Beyonce
Sony kupuje gigantyczny katalog utworów. Transakcja na miliardy dolarów
Ze świata
Konflikt Izrael-Palestyna
Unia uderza w osadników i Hamas. Zakaz wjazdu i zamrożone majątki
Ze świata
Elon Musk
Giganci biznesu z Trumpem w Pekinie. Brakuje jednego nazwiska
Ze świata
shutterstock_2505840835
Batalia sądowa między Shein i Temu. Naruszanie praw autorskich na "skalę przemysłową"
Handel
market zakupy usa shutterstock_2713613113
Rekordowy pesymizm w USA. Wynik najgorszy od ponad 70 lat
Ze świata
telefon, dziecko, szkoła, uczeń
Weryfikacja wieku w polskim internecie. Ministra zapowiada zmiany
Tech
Garo
Szwedzka spółka wycofuje się z Polski. Powodem rosnące koszty
Ze świata
Sprawa mieszkania komunalnego w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Rząd szykuje zmiany dla deweloperów. Zakaz podwyżek, wyższe kary
Nieruchomości
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
Skromne podwyżki emerytur. Oto prognozy na 2027 rok
Dla seniora
shutterstock_2594879757
Bruksela prowadzi rozmowy z gigantami AI z USA
Tech
Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Przemysław Czarnek w Sejmie
PiS przeciwko kryptoaktywom. Premier komentuje
Z kraju
shutterstock_2400636179
OpenAI odpiera zarzuty po strzelaninie. Rodzina ofiary obwinia ChatGPT
Tech
Spirit Airlines
To koniec ery tanich lotów? Ważny sygnał dla branży
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica