Kto skorzysta na programie SAFE? "Czeka nas bardzo bogaty maj"

Władysław Kosiniak-Kamysz o środkach z programu SAFE

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała w czwartek, że Donald Tusk będzie uczestniczył w ceremonii podpisania umowy w kancelarii szefa rządu i następnie wystąpi z przemową. W trakcie uroczystości będą obecni też przedstawiciele Komisji Europejskiej - komisarz UE do spraw budżetu Piotr Serafin i komisarz obrony Andrius Kubilius.

Według wcześniejszych zapowiedzi umowę z polskiej strony podpiszą w piątek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Program SAFE - na co zostaną wydane pieniądze?

Polska, której Komisja Europejska przyznała 43,7 miliarda euro, jest największym beneficjentem programu SAFE. Węgry i Francja znalazły się na drugim miejscu - mają otrzymać po 16,2 miliarda euro. Po podpisaniu umowy z krajami członkowskimi Komisja Europejska będzie mogła zaciągnąć pożyczki na rynkach kapitałowych i przekazać je beneficjentom.

Środki dla Polski mają być przeznaczone między innymi na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Zgodnie z deklaracją rządu 89 procent funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.

"Potwór z Tarnowa" i inne inwestycje

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w trakcie piątkowej konferencji prasowej, że "dzisiaj zostanie uruchomiona linia kredytowa".

- Ile z tego skorzystamy, to już zależy od nas. My mamy przygotowane oczywiście projekty na całą kwotę prawie 44 mld euro - mówił.

Minister zwrócił uwagę, że każda umowa będzie osobno podpisywana, osobno negocjowana i osobno ogłaszana. - A więc nas czeka bardzo bogaty maj. Kilkadziesiąt umów do podpisania. Kolejne do aneksowania, bo do końca maja możemy składać zamówienia jako pojedyncze państwo członkowskie, w takiej procedurze, która jest tylko dla jednego państwa, a po 30 maja możemy składać już z innymi państwami na ten sam sprzęt - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz gościł w piątek w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie. W swoim wystąpieniu wskazał, że do spółki powinno trafić od "1,5 do 2 miliardów złotych na produkty, kontenery strzelnicze, Potwora z Tarnowa [system antydronowy - red.], armaty oraz działa".

- Te miliony trafiają do zakładów na rozwój infrastruktury. To wszystko buduje potencjał - podkreślił.

"Takie sprzęty jak m.in Potwór z Tarnowa to duma polskiego przemysłu zbrojeniowego. Program #PolskaSAFE to inwestycja w tego typu maszyny" - napisano na profilu X Kancelarii Premiera.

"Potwór z Tarnowa" to polski system antydronowy opracowany przez Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. Posiada czterolufowy karabin maszynowy typu Gatling kalibru 12,7 milimetrów, który osiąga szybkość do 3,6 tys. strzałów na minutę i skutecznie niszczy małe drony w zasięgu ponad 2 km.

Takie sprzęty jak Potwór z Tarnowa to duma polskiego przemysłu zbrojeniowego. Program #PolskaSAFE to inwestycja w tego typu maszyny.



Aż 44,2 mld zł wydamy na obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową oraz systemy antydronowe.

Kto otrzyma środki z programu SAFE

W marcu - tuż po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę SAFE - premier w trakcie wystąpienia wymienił niektóre z firm, które czekają na pieniądze. Wśród nich znalazły się:

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM w Bydgoszczy Wojskowe Zakłady Lotnicze w Bydgoszczy Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "Belma" w Białych Błotach H. Cegielski – Poznań Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu Stomil Poznań Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL Kalisz" "Narzędziownia-Mechanik" w Czernicy Spółka Jelcz w Jelczu-Laskowicach Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol w Konieczkach Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach Zakłady Mechaniczne "BUMAR - ŁABĘDY" w Gliwicach Zakład Mechaniczny "BUMAR-MIKULCZYCE" w Zabrzu Rosomak w Siemianowicach Śląskich Zakłady Mechaniczne Tarnów Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat w Jaśle Zakłady Metalowe "Dezamet" w Nowej Dębie Huta Stalowa Wola Mesko w Skarżysku-Kamiennej Fabryka Broni "Łucznik" - Radom Wojskowe Zakłady Lotnicze w Łodzi Wojskowe Zakłady Elektroniczne w Zielonce Wojskowe Zakłady Łączności w Zegrzu Zurad w Ostrowie Mazowieckiej Cenzin (Polska Grupa Zbrojeniowa) w Warszawie PIT - Radwar w Warszawie Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne w Warszawie PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdyni Stocznia Remontowa Nauta w Gdyni

- Chcę powiedzieć tym wszystkim, którzy czekają na te pieniądze: weto prezydenta nas nie zatrzyma i nie zatrzymało. Przyjmiemy uchwałę, dzięki której (...) te pieniądze tak czy inaczej do was trafią - powiedział wówczas premier.

W przeciwieństwie do kilku państw, które ujawniły szczegółowe listy zakupów, Polska nie opublikowała pełnego wykazu projektów finansowanych z SAFE. Wiadomo, że obejmuje on 139 pozycji.

Dziennikarz TVN24 Sebastian Napieraj przedstawił w marcu na antenie programu "Dzień na Żywo" wybrany sprzęt, którego potrzebuje polskie wojsko i który może trafić do naszej armii dzięki unijnej pożyczce SAFE.

Wśród nich znalazły się bojowe wozy Borsuk i Krab oraz pojazd lotniczy Airbus A330 MRTT, który służy jako latająca cysterna.

Gdzie zostaną przeniesione środki

Z kolei wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wyliczył ile firm - beneficjentów programu - jest w poszczególnych województwach:

w województwie śląskim - 1647 firm w małopolskim - 926 w kujawsko-pomorskim - 899 w pomorskim - 855 w dolnośląskim - 878 w podkarpackim - 764 w łódzkim - 487 w wielkopolskim - 438 w świętokrzyskim - 437 w podlaskim - 431 w opolskim - 199 w zachodniopomorskim - 227 w lubelskim - 200 w lubuskim - 245 w warmińsko-mazurskim - 121.

Weto prezydenta

W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE - zakładała ona stworzenie specjalnego funduszu, do którego miałyby trafić unijne środki. W odpowiedzi na weto rząd przyjął uchwałę w sprawie Programu Polska Zbrojna, która upoważnia szefa MON oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania w imieniu rządu umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE.

Pożyczkę zaciągnie Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ). Spłata pożyczki nastąpi ze środków niewliczanych do minimalnego limitu wydatków na obronność.

