Kto skorzysta na programie SAFE? "Czeka nas bardzo bogaty maj"

Władysław Kosiniak-Kamysz o środkach z programu SAFE
W piątek została podpisana umowa SAFE - program Unii Europejskiej przyznający pożyczki na wzmacnianie sektora zbrojeniowego. Na uroczystości obecny był między innymi premier Donald Tusk oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej. Środki z SAFE trafią do tysięcy polskich firm na setki projektów, w tym "Potwora z Tarnowa". - Mamy przygotowane projekty na całą kwotę prawie 44 miliardów euro - mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała w czwartek, że Donald Tusk będzie uczestniczył w ceremonii podpisania umowy w kancelarii szefa rządu i następnie wystąpi z przemową. W trakcie uroczystości będą obecni też przedstawiciele Komisji Europejskiej - komisarz UE do spraw budżetu Piotr Serafin i komisarz obrony Andrius Kubilius.

Według wcześniejszych zapowiedzi umowę z polskiej strony podpiszą w piątek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Program SAFE - na co zostaną wydane pieniądze?

Polska, której Komisja Europejska przyznała 43,7 miliarda euro, jest największym beneficjentem programu SAFE. Węgry i Francja znalazły się na drugim miejscu - mają otrzymać po 16,2 miliarda euro. Po podpisaniu umowy z krajami członkowskimi Komisja Europejska będzie mogła zaciągnąć pożyczki na rynkach kapitałowych i przekazać je beneficjentom.

Środki dla Polski mają być przeznaczone między innymi na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Zgodnie z deklaracją rządu 89 procent funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.

"Potwór z Tarnowa" i inne inwestycje

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w trakcie piątkowej konferencji prasowej, że "dzisiaj zostanie uruchomiona linia kredytowa".

- Ile z tego skorzystamy, to już zależy od nas. My mamy przygotowane oczywiście projekty na całą kwotę prawie 44 mld euro - mówił.

Minister zwrócił uwagę, że każda umowa będzie osobno podpisywana, osobno negocjowana i osobno ogłaszana. - A więc nas czeka bardzo bogaty maj. Kilkadziesiąt umów do podpisania. Kolejne do aneksowania, bo do końca maja możemy składać zamówienia jako pojedyncze państwo członkowskie, w takiej procedurze, która jest tylko dla jednego państwa, a po 30 maja możemy składać już z innymi państwami na ten sam sprzęt - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz gościł w piątek w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie. W swoim wystąpieniu wskazał, że do spółki powinno trafić od "1,5 do 2 miliardów złotych na produkty, kontenery strzelnicze, Potwora z Tarnowa [system antydronowy - red.], armaty oraz działa".

- Te miliony trafiają do zakładów na rozwój infrastruktury. To wszystko buduje potencjał - podkreślił.

"Takie sprzęty jak m.in Potwór z Tarnowa to duma polskiego przemysłu zbrojeniowego. Program #PolskaSAFE to inwestycja w tego typu maszyny" - napisano na profilu X Kancelarii Premiera.

"Potwór z Tarnowa" to polski system antydronowy opracowany przez Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. Posiada czterolufowy karabin maszynowy typu Gatling kalibru 12,7 milimetrów, który osiąga szybkość do 3,6 tys. strzałów na minutę i skutecznie niszczy małe drony w zasięgu ponad 2 km.

SAFE a mechanizm warunkowości. Z czego opozycja zrobiła demona

Michał Istel

Kto otrzyma środki z programu SAFE

W marcu - tuż po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę SAFE - premier w trakcie wystąpienia wymienił niektóre z firm, które czekają na pieniądze. Wśród nich znalazły się:

  1. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu
  2. Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM w Bydgoszczy
  3. Wojskowe Zakłady Lotnicze w Bydgoszczy
  4. Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "Belma" w Białych Błotach
  5. H. Cegielski – Poznań
  6. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu
  7. Stomil Poznań
  8. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL Kalisz"
  9. "Narzędziownia-Mechanik" w Czernicy
  10. Spółka Jelcz w Jelczu-Laskowicach
  11. Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol w Konieczkach
  12. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach
  13. Zakłady Mechaniczne "BUMAR - ŁABĘDY" w Gliwicach
  14. Zakład Mechaniczny "BUMAR-MIKULCZYCE" w Zabrzu
  15. Rosomak w Siemianowicach Śląskich
  16. Zakłady Mechaniczne Tarnów
  17. Zakład Produkcji Specjalnej Gamrat w Jaśle
  18. Zakłady Metalowe "Dezamet" w Nowej Dębie
  19. Huta Stalowa Wola
  20. Mesko w Skarżysku-Kamiennej
  21. Fabryka Broni "Łucznik" - Radom
  22. Wojskowe Zakłady Lotnicze w Łodzi
  23. Wojskowe Zakłady Elektroniczne w Zielonce
  24. Wojskowe Zakłady Łączności w Zegrzu
  25. Zurad w Ostrowie Mazowieckiej
  26. Cenzin (Polska Grupa Zbrojeniowa) w Warszawie
  27. PIT - Radwar w Warszawie
  28. Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne w Warszawie
  29. PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni
  30. Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdyni
  31. Stocznia Remontowa Nauta w Gdyni

- Chcę powiedzieć tym wszystkim, którzy czekają na te pieniądze: weto prezydenta nas nie zatrzyma i nie zatrzymało. Przyjmiemy uchwałę, dzięki której (...) te pieniądze tak czy inaczej do was trafią - powiedział wówczas premier.

W przeciwieństwie do kilku państw, które ujawniły szczegółowe listy zakupów, Polska nie opublikowała pełnego wykazu projektów finansowanych z SAFE. Wiadomo, że obejmuje on 139 pozycji.

Dziennikarz TVN24 Sebastian Napieraj przedstawił w marcu na antenie programu "Dzień na Żywo" wybrany sprzęt, którego potrzebuje polskie wojsko i który może trafić do naszej armii dzięki unijnej pożyczce SAFE.

Wśród nich znalazły się bojowe wozy Borsuk i Krab oraz pojazd lotniczy Airbus A330 MRTT, który służy jako latająca cysterna.

Klatka kluczowa-288535
Sebastian Napieraj o sprzęcie wojskowym, który zagwarantuje unijny SAFE

Gdzie zostaną przeniesione środki

Z kolei wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wyliczył ile firm - beneficjentów programu - jest w poszczególnych województwach:

  1. w województwie śląskim - 1647 firm
  2. w małopolskim - 926
  3. w kujawsko-pomorskim - 899
  4. w pomorskim - 855
  5. w dolnośląskim - 878
  6. w podkarpackim - 764
  7. w łódzkim - 487
  8. w wielkopolskim - 438
  9. w świętokrzyskim - 437
  10. w podlaskim - 431
  11. w opolskim - 199
  12. w zachodniopomorskim - 227
  13. w lubelskim - 200
  14. w lubuskim - 245
  15. w warmińsko-mazurskim - 121.
"Polska będzie pierwszym krajem". W piątek podpiszą umowę w sprawie SAFE

Weto prezydenta

W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE - zakładała ona stworzenie specjalnego funduszu, do którego miałyby trafić unijne środki. W odpowiedzi na weto rząd przyjął uchwałę w sprawie Programu Polska Zbrojna, która upoważnia szefa MON oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania w imieniu rządu umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE.

Pożyczkę zaciągnie Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ). Spłata pożyczki nastąpi ze środków niewliczanych do minimalnego limitu wydatków na obronność.

Kosiniak-Kamysz: umowa pożyczkowa SAFE zaakceptowana

Umowa w sprawie SAFE podpisana
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
