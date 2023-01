Zmiany w rządowym programie. Od stycznia wyższe kryteria dochodowe

czytaj dalej

Martwi mnie to, że to, że ceny rosną stało się dla nas nową normą - powiedział w programie "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 główny ekonomista XTB Przemysław Kwiecień. Zdaniem ekonomisty "to jest to zjawisko, które nie powinno być dla nas normalne, a tym bardziej dla banku centralnego". - Nie możemy powiedzieć, że odnieśliśmy sukces, dopóki taka sytuacja ma miejsce - zaznaczył.