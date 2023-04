Można dostać nawet 58 tysięcy złotych. Rusza kolejna odsłona rządowego programu

"Mój Prąd" 5.0. Kto może złożyć wniosek w programie?

Tak jak w poprzednich edycjach programu jest on skierowany do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną do sieci mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się w obowiązującym od kwietnia 2022 r. net-billingu. Polega on na tym, że prosument niewykorzystaną przez siebie energię sprzedaje do sieci i kupuje ją kiedy instalacja nie pokrywa zapotrzebowania na energię. Nowością w "Moim Prądzie" 5.0 oprócz dopłat do paneli PV czy magazynów energii jest możliwość uzyskania wsparcia do kupna pomp ciepła i kolektorów słonecznych na ciepłą wodę użytkową.

Wysokość dotacji zależy od inwestycji

W przypadku pierwszej i drugiej grupy wnioskodawców dotacja do samych paneli PV wyniesie do 6 tys. zł. Jeśli jednak zdecydują się oni rozszerzyć inwestycję o np. pompę ciepła, to dotacja do paneli wzrasta - do 7 tys. zł. W przypadku trzeciej grupy wnioskodawców dotacja do PV to jest do 3 tys. zł. Program przewiduje też dotacje do elementów dodatkowych. W przypadku magazynów ciepła jest to do 5 tys. zł; magazynów energii do 16 tys. zł; decydując się na system zarządzania energią można otrzymać do 3 tys. zł. Wybierając gruntową pompę ciepła będzie można otrzymać do 28,5 tys. zł. Jeśli zdecydujemy się na pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej będzie to do 19,4 tys. zł; dla pomp powietrze/woda - do 12,6 tys. zł; dla pomp powietrze/powietrze - do 4,4 tys. zł. W przypadku kolektorów słonecznych dotacje wyniosą do 3,5 tys. zł.