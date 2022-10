Będą zmiany w rządowym programie. Zapowiedź minister

Za miesiąc ogłoszone zostaną zasady nowego programu "Maluch plus". Przeznaczymy 1,5 miliarda złotych rocznie na to, aby samorządy mogły tworzyć nowe miejsca opieki żłobkowej - powiedziała we wtorek w Polskim Radiu 24 szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Maląg przypomniała, że 19-20 października odbyła się konferencja naukowa "Uwarunkowania dzietności", która wpisała się w program III Kongresu Demograficznego. Zdaniem minister rodziny pokazała ona kierunki działań, które są potrzebne, by odwrócić niekorzystne trendy w demografii. - Potrzebne jest wzmocnienie roli rodziny, a więc czynnik kulturowy. Ale młodym ludziom potrzebna jest także - bo 90 proc. młodych Polaków deklaruje, że chce założyć rodzinę i chce mieć dzieci – polityka mieszkaniowa - oceniła.

Polityka mieszkaniowa: "nie wszystko wyszło"

Maląg przyznała, że jeśli chodzi o politykę mieszkaniową, to dotąd "nie wszystko wyszło". - W zakresie polityki mieszkaniowej podejmujemy kolejne wsparcie w postaci ustawy gwarantującej wkład własny młodym ludziom, którzy będą chcieli kupić mieszkanie. To ustawa, która już obowiązuje - poinformowała. Dodała, że młodym rodzicom potrzebne jest wsparcie w opiece nad dziećmi do trzeciego roku życia. - Rozszerzamy program "Maluch plus", ale także "Rodzinny kapitał opiekuńczy", żeby dać wybór – mówiła. Przypomniała, że w 2015 roku było zaledwie 80 tysięcy miejsc w żłobkach, podczas gdy obecnie jest ich ok. 230 tysięcy. - To jest rozwój programu "Maluch plus". Początkowo był to budżet 150 milionów złotych rocznie, następnie 450 milionów złotych. Tak naprawdę zainwestowaliśmy w tworzenie tych miejsc ponad 2,1 miliarda złotych - wyjaśniła.

Ustawa zmieniająca Kodeks pracy

Maląg zaznaczyła, że za miesiąc ogłoszone zostaną zasady nowego programu "Maluch plus". - To będzie program ze zwiększonym budżetem. Mamy już zawarte porozumienie z PFR (Polskim Funduszem Rozwoju - red) 1,5 miliarda rocznie na to, aby samorządy (...) mogły tworzyć miejsca opieki żłobkowej" – poinformowała Maląg. Jednocześnie zastrzegła, że rodzice muszą mieć wybór. - W polityce prorodzinnej ważne jest jeszcze łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Tutaj te zmiany są konieczne i my już jesteśmy na ostatniej prostej. W Sejmie jest ustawa zmieniająca Kodeks pracy, wprowadzająca pracę zdalną na stałe do Kodeksu pracy, a więc te elastyczne formy zatrudnienia - wymieniła. Dodała, że resort pracuje również nad wdrażaniem dyrektywy łączącej pracę zawodową z życiem rodzinnym, wprowadzającą dodatkowy urlop dla ojców. - Ta polityka prorodzinna musi być kompleksowa – oceniła szefowa MRiPS. Program "Maluch plus" ma na celu wspieranie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:jr/ToL

Źródło: PAP