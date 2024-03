Nawet 7500 złotych za staż. "Czasy kserowania czy parzenia kawy dawno minęły"

Ponad 50 firm w 14 miastach przyjmie studentów i absolwentów do 30. roku życia na blisko 120 staży z wynagrodzeniem od 4500 złotych do 7500 złotych za miesiąc. Aplikacje można składać od 1 marca. O Programie Kariera poinformował organizator – Polska Rada Biznesu.

Ocena zgłoszeń i procesy rekrutacyjne będą trwały od pierwszego dnia naboru. Do Programu Kariera mogą zgłaszać się studenci i absolwenci wszystkich rodzajów studiów.

Dla kogo płatne praktyki?

Oferty płatnych praktyk znajdą wszyscy ci, którzy myślą o przyszłości jako: analitycy, finansiści, HR-owcy, programiści i specjaliści IT, projektanci UX, specjaliści do cyberbezpieczeństwa, prawnicy, PR-owcy, marketerzy, specjaliści od mediów i reklamy, stratedzy biznesowi, logistycy, inżynierowie, specjaliści e-commerce, handlowcy i specjaliści od zakupów (procurement) oraz osoby chcące pracować w zawodach kreatywnych albo zainteresowane współpracą z influencerami.

- W tym roku oferujmy prawie 120 staży w ponad 50 firmach, co jest rekordowym wynikiem w ponad 20-letniej historii Programu Kariera - mówi cytowany w materiałach prasowych Marian Owerko, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu, twórca i szef Programu Kariera. W 21. edycji Programu najlepsze krajowe i międzynarodowe spółki oferują staże w 14 miastach, m.in. w Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Krakowie Poznaniu, Przemyślu, Rzeszowie, Sopocie, Warszawie czy Wrocławiu.

Większość staży odbywa się w czasie wakacji, jednak pracodawcy podchodzą elastycznie do ustalania terminów, biorąc pod uwagę preferencje uczestników. Niektóre z praktyk mają rozpocząć się już w marcu.

Nawet 7500 złotych za miesiąc stażu

Polska Rada Biznesu zapewnia, że wszystkie staże oferowane w Programie Kariera są płatne. Każdy uczestnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości od 4500 zł do nawet 7500 zł za miesiąc stażu. Większość staży przeznaczona jest dla osób bez wcześniejszego doświadczenia zawodowego. Inne wymagają już wcześniejszych praktyk.

Zgodnie z opinią organizatorów absolwenci Programu Kariera wyrobili sobie markę młodych specjalistów wartych zatrudnienia na odpowiedzialnych stanowiskach. W 2023 r. co trzeci uczestnik Programu Kariera kontynuował współpracę z firmą, w której odbył wakacyjny staż - podano w komunikacie.

"To jak trening pilota"

- Powtarzam to od lat i powtórzę raz jeszcze: czasy kserowania czy parzenia kawy na stażach dawno minęły. To praca, w której osoby rozpoczynające karierę mają zdobyć umiejętności, poznać swoje mocne strony oraz mieć szansę podejmować odpowiedzialne działania i, niekiedy, mają prawo popełniać błędy. To jak trening pilota: musi wiedzieć, jak i dokąd lecieć oraz sprawdzić się w różnych sytuacjach w kontrolowanych warunkach. Jeśli jako pracodawcy wesprzemy młodą osobę, wówczas nasza firma wzleci jeszcze wyżej - argumentuje Marian Owerko.