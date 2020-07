Od dziś można składać wnioski o 300 plus

Od środy można składać wnioski o tak zwaną wyprawkę szkolną w wysokości 300 złotych. - Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września - przypomina minister rodziny Marlena Maląg.

Przypomniała, że rusza właśnie trzecia edycja programu Dobry start. - Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie drogą elektroniczną. Można to zrobić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To prosta, szybka i bezpieczna opcja - podkreśliła Maląg.

Im szybciej, tym lepiej

Zachęciła do składania wniosków jak najszybciej. - Dzięki temu pieniądze szybciej trafią na konta i pozwolą na swobodne zakupy. W tegorocznej edycji mamy zabezpieczone w budżecie państwa 1,42 miliarda złotych na realizację programu. Ci, którzy z różnych przyczyn wolą złożyć wniosek drogą tradycyjna, będą mogli to zrobić od 1 sierpnia - dodała minister rodziny.

Zaznaczyła jednocześnie, że złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

- Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub listopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku - wskazała Maląg.

Dla kogo 300 plus

Program Dobry Start to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie przysługuje na dziecko uczące się w szkole, do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.