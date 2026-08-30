Z kraju 300 złotych na wyprawkę. Za chwilę upływa ważny termin Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

"Nie będzie żadnego podwyższenia wieku emerytalnego" Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Program Dobry Start, nazywany również "300 plus", zapewnia jednorazowe dofinansowanie zakupu wyprawki szkolnej. Świadczenie wynosi 300 zł na każde uprawnione dziecko i przysługuje niezależnie od dochodów rodziny oraz sytuacji zawodowej rodziców lub opiekunów.

Pieniądze można przeznaczyć m.in. na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, sprzętu oraz innego wyposażenia potrzebnego do nauki.

"Rodzice i opiekunowie mogą otrzymać to coroczne wsparcie - bez względu na dochody i sytuację zawodową - na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów i wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych" - wyjaśniał ZUS w komunikacie.

Od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą ubiegać się o dofinansowanie do wyprawki szkolnej z programu „Dobry Start”➡️ czyli #300plus.#DaneZUS na koniec lipca:

✅ blisko 2⃣ mln wniosków na prawie 2,9 mln dzieci trafiło do ZUS,

✅ ponad 500 mln zł już przekazaliśmy na konta… pic.twitter.com/dwnHVmyOU5 — ZUS (@zus_pl) August 3, 2026 Rozwiń

Komu przysługuje "Dobry Start"?

Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność - do ukończenia 24 lat.

ZUS ustala wiek ucznia rocznikowo. Oznacza to, że ze świadczenia mogą skorzystać także uczniowie ostatnich klas liceów i techników oraz uczniowie szkół policealnych, nawet jeśli graniczny wiek - 20 lub 24 lata - osiągnęli przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale w tym samym roku kalendarzowym.

O świadczenie mogą samodzielnie wystąpić również pełnoletni uczniowie, którzy nie pozostają na utrzymaniu rodziców, a także osoby usamodzielniane, opuszczające pieczę zastępczą.

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Jak złożyć wniosek o "300 plus"?

Wnioski o świadczenie Dobry Start przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Można je przesłać za pośrednictwem:

aplikacji mZUS;

Platformy Usług Elektronicznych ZUS, czyli PUE/eZUS;

bankowości elektronicznej;

portalu Emp@tia.

We wniosku należy podać numer rachunku bankowego, adres e-mail i numer telefonu. Konieczne jest również wpisanie danych dzieci oraz informacji o szkołach, do których uczęszczają lub będą uczęszczać.

Świadczenie nie jest wypłacane w gotówce. Pieniądze trafią wyłącznie na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Ostatnia szansa na szybszą wypłatę

Osoby, które poprawnie wypełnią i złożą wniosek do końca sierpnia, otrzymają pieniądze najpóźniej 30 września. Dokumenty przesłane później będą rozpatrywane w ciągu dwóch miesięcy.

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Ostateczny termin na ubieganie się o świadczenie upływa 30 listopada. Po tej dacie złożenie wniosku będzie możliwe jedynie w określonych przepisami wyjątkowych sytuacjach.

Informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przekazana elektronicznie i pojawi się w skrzynce odbiorczej na profilu PUE/eZUS. Dotyczy to również osób, które złożyły wniosek za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.