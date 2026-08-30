Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

300 złotych na wyprawkę. Za chwilę upływa ważny termin

|
szkola plecak rodzic rodzice dziecko shutterstock_475094941
"Nie będzie żadnego podwyższenia wieku emerytalnego"
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Rodzice i opiekunowie, którzy chcą otrzymać świadczenie z programu Dobry Start jeszcze we wrześniu, powinni złożyć wniosek najpóźniej do 31 sierpnia. Dokumenty przesłane po tym terminie będą rozpatrywane w ciągu dwóch miesięcy.

Program Dobry Start, nazywany również "300 plus", zapewnia jednorazowe dofinansowanie zakupu wyprawki szkolnej. Świadczenie wynosi 300 zł na każde uprawnione dziecko i przysługuje niezależnie od dochodów rodziny oraz sytuacji zawodowej rodziców lub opiekunów.

Pieniądze można przeznaczyć m.in. na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, sprzętu oraz innego wyposażenia potrzebnego do nauki.

"Rodzice i opiekunowie mogą otrzymać to coroczne wsparcie - bez względu na dochody i sytuację zawodową - na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów i wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych" - wyjaśniał ZUS w komunikacie.

Komu przysługuje "Dobry Start"?

Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność - do ukończenia 24 lat.

ZUS ustala wiek ucznia rocznikowo. Oznacza to, że ze świadczenia mogą skorzystać także uczniowie ostatnich klas liceów i techników oraz uczniowie szkół policealnych, nawet jeśli graniczny wiek - 20 lub 24 lata - osiągnęli przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale w tym samym roku kalendarzowym.

O świadczenie mogą samodzielnie wystąpić również pełnoletni uczniowie, którzy nie pozostają na utrzymaniu rodziców, a także osoby usamodzielniane, opuszczające pieczę zastępczą.

Jak złożyć wniosek o "300 plus"?

Wnioski o świadczenie Dobry Start przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Można je przesłać za pośrednictwem:

  • aplikacji mZUS;
  • Platformy Usług Elektronicznych ZUS, czyli PUE/eZUS;
  • bankowości elektronicznej;
  • portalu Emp@tia.

We wniosku należy podać numer rachunku bankowego, adres e-mail i numer telefonu. Konieczne jest również wpisanie danych dzieci oraz informacji o szkołach, do których uczęszczają lub będą uczęszczać.

Świadczenie nie jest wypłacane w gotówce. Pieniądze trafią wyłącznie na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Ostatnia szansa na szybszą wypłatę

Osoby, które poprawnie wypełnią i złożą wniosek do końca sierpnia, otrzymają pieniądze najpóźniej 30 września. Dokumenty przesłane później będą rozpatrywane w ciągu dwóch miesięcy.

Ostateczny termin na ubieganie się o świadczenie upływa 30 listopada. Po tej dacie złożenie wniosku będzie możliwe jedynie w określonych przepisami wyjątkowych sytuacjach.

Informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przekazana elektronicznie i pojawi się w skrzynce odbiorczej na profilu PUE/eZUS. Dotyczy to również osób, które złożyły wniosek za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
34 min
Trump
Powiedział, że Trump "może go pocałować". Właśnie nadeszła zemsta
TVN24
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
Dobry StartZUS
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
shutterstock_2558469751
"Wspaniała siódemka" przebiła oczekiwania. Najwyższy wzrost zysków od ponad pięciu lat
Tech
Prezes NBP na spotkaniu G20
Polska wzmacnia pozycję w G20. Domański i Glapiński lecą do USA
Z kraju
Banknoty (zdjęcie ilustracyjne)
Kto zyska na nowym budżecie? Oto wydatki na instytucje państwowe
Z kraju
wenezuela rafineria ropa shutterstock_1045482250
Ropa, miliardy i spór o kontrolę. Wenezuela broni suwerenności po umowie z USA
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
10 milionów do wygrania w Lotto
Z kraju
galeria handlowa, zakupy, niedziela handlowa
Niedziela handlowa przed powrotem do szkół
Handel
shutterstock_2673979929
OpenAI nie ufa firmom Muska. Jest decyzja o zakończeniu współpracy
Tech
tankowanie benzyna stacja paliwo
Minister energii: od 1 września obowiązują ceny Karola Nawrockiego
Z kraju
GettyImages-2291882608
Warsh wbrew oczekiwaniom Trumpa. "Jastrzębie" wystąpienie szefa Fed
Ze świata
shutterstock_2805107719
Operator promptera zarobił krocie, bo znał treść przemówień Trumpa
Ze świata
shutterstock_2764553015
"Napięty, ale odpowiedzialny". Na co państwo wyda niemal bilion złotych?
Z kraju
shutterstock_2684802017
Wyciek z MyDr. Numery PESEL są już w bazie, można sprawdzić swoje dane
Tech
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Budżet na 2027 rok. Rada Dialogu Społecznego przyjrzy się projektowi
Z kraju
google logo budynek shutterstock_2689013653
Koniec z "pasożytniczym SEO". Google podporządkowuje się UE
Tech
shutterstock_1598514535
Eurojackpot bez zwycięzcy. Kumulacja rośnie
Z kraju
Stacja paliw, Rosja
Rosja boryka się z niedoborami. "Sytuacja pozostaje napięta"
Ze świata
PIT-0 podatki
Co dalej z ulgą dla młodych? "Nie gniewajcie się"
Z kraju
Krzysztof Gawkowski
Gawkowski: Meta się ugina
Tech
Seria fałszywych alarmów bombowych w warszawskich szkołach (zdj. ilustracyjne)
Fikcyjny instytut i prorosyjskie konta. OpenAI nakłada blokady
Tech
Laptopy w szkołach
"Cios w rodziców, uczniów i nauczycieli". Komentują weto prezydenta
Z kraju
temat paliwa
Kierowców czeka szok cenowy? Pesymistyczne prognozy
Z kraju
Podejrzany o zabójstwo kobiety w kryzysie bezdomności tymczasowo aresztowany (zdjęcie ilustracyjne)
"Polaków portret własny" przedmiotem śledztwa. Prokuratura potwierdza
Z kraju
Mark Zuckerberg
Zuckerberg liczył na pracowników AI. Wielką restrukturyzację odwołano
Tech
Donald Trump
Trump chce przejąć część pól naftowych Wenezueli. "Kolosalne przedsięwzięcie"
Ze świata
Burrito w centrum uwagi w USA znalazło się z przypadku, ale opowiada o głębszym i poważnym problemie
Historia jednej tortilli. Burza w USA
Michał Sznajder
paliwo stacja benzynowa shutterstock_2755419285
Ceny paliw w ostatni weekend wakacji. Tyle zapłacimy na stacjach paliw
Moto
Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy
Z kraju
Andrzej Domański
Domański: przyjęliśmy projekt budżetu na 2027 rok
Z kraju
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Szóstka w Lotto nie padła. Kumulacja rośnie
Z kraju
shutterstock_2534169903
Rekord na rynku hipotek. Boom na rynku mieszkaniowym
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica