300 złotych na wyprawkę. Za chwilę upływa ważny termin
Program Dobry Start, nazywany również "300 plus", zapewnia jednorazowe dofinansowanie zakupu wyprawki szkolnej. Świadczenie wynosi 300 zł na każde uprawnione dziecko i przysługuje niezależnie od dochodów rodziny oraz sytuacji zawodowej rodziców lub opiekunów.
Pieniądze można przeznaczyć m.in. na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, sprzętu oraz innego wyposażenia potrzebnego do nauki.
"Rodzice i opiekunowie mogą otrzymać to coroczne wsparcie - bez względu na dochody i sytuację zawodową - na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów i wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych" - wyjaśniał ZUS w komunikacie.
Komu przysługuje "Dobry Start"?
Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność - do ukończenia 24 lat.
ZUS ustala wiek ucznia rocznikowo. Oznacza to, że ze świadczenia mogą skorzystać także uczniowie ostatnich klas liceów i techników oraz uczniowie szkół policealnych, nawet jeśli graniczny wiek - 20 lub 24 lata - osiągnęli przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale w tym samym roku kalendarzowym.
O świadczenie mogą samodzielnie wystąpić również pełnoletni uczniowie, którzy nie pozostają na utrzymaniu rodziców, a także osoby usamodzielniane, opuszczające pieczę zastępczą.
Jak złożyć wniosek o "300 plus"?
Wnioski o świadczenie Dobry Start przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Można je przesłać za pośrednictwem:
- aplikacji mZUS;
- Platformy Usług Elektronicznych ZUS, czyli PUE/eZUS;
- bankowości elektronicznej;
- portalu Emp@tia.
We wniosku należy podać numer rachunku bankowego, adres e-mail i numer telefonu. Konieczne jest również wpisanie danych dzieci oraz informacji o szkołach, do których uczęszczają lub będą uczęszczać.
Świadczenie nie jest wypłacane w gotówce. Pieniądze trafią wyłącznie na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
Ostatnia szansa na szybszą wypłatę
Osoby, które poprawnie wypełnią i złożą wniosek do końca sierpnia, otrzymają pieniądze najpóźniej 30 września. Dokumenty przesłane później będą rozpatrywane w ciągu dwóch miesięcy.
Ostateczny termin na ubieganie się o świadczenie upływa 30 listopada. Po tej dacie złożenie wniosku będzie możliwe jedynie w określonych przepisami wyjątkowych sytuacjach.
Informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przekazana elektronicznie i pojawi się w skrzynce odbiorczej na profilu PUE/eZUS. Dotyczy to również osób, które złożyły wniosek za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.