Nowa odsłona programu Czyste powietrze. Minister wyjaśnia

Resort klimatu i środowiska wprowadza program Czyste powietrze plus, dzięki któremu będzie można w szybki sposób uzyskać prefinansowanie do 50 procent wartości całych prac - przekazała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

- Były już trzy główne parametry, główne grupy programu Czyste powietrze. Dzisiaj wprowadzamy program Czyste powietrze plus. Plus to jest po pierwsze możliwość prefinansowania. Już 15 lipca będzie można złożyć kompleksowy wniosek w programie Czyste powietrze - powiedziała Moskwa.

Jak mówiła minister, "różnicą w stosunku do dotychczasowych zasad jest to, że będzie można uzyskać w szybkim czasie prefinansowanie do 50 proc. tej kwoty, która będzie całkowitą wszystkich naszych prac".

Dodała, że po zakończeniu prac, w "przyspieszonej ścieżce" beneficjent otrzyma drugą część kwoty, jaką przeznaczył na zadanie realizowane w ramach programu.

Program Czyste powietrze

Pod koniec maja Bartłomiej Orzeł złożył rezygnację z funkcji pełnomocnika premiera Mateusza Morawieckiego do spraw programu Czyste powietrze. Funkcja pełnomocnika premiera ds. programu Czyste powietrze została utworzona na początku 2018 roku. Poprzednikiem Orła na tym stanowisku był Piotr Woźny.

Program Czyste powietrze ruszył we wrześniu 2018 roku i ma być realizowany przez 10 lat. Jego cel to wsparcie wymiany przestarzałych pieców grzewczych tzw. kopciuchów na te bardziej ekologiczne tak, aby ograniczyć zjawisko niskiej emisji, której efektem jest smog, a także wsparcie termomodernizacji domów jednorodzinnych. Planowany budżet programu to ponad 100 mld zł.

Z końcem stycznia 2022 roku uruchomiono trzecią edycję programu, która uprawnia do otrzymania do 69 tys. zł na termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła. Dotyczy ona osób o miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 lub 1260 zł na osobę - odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych.

Program Czyste powietrze dzieli przyszłych beneficjentów, a także wysokość dotacji - na dwie kategorie. W pierwszej kategorii są osoby, których dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł i dla takiej grupy osób przewidziana jest dotacja podstawowa do 30 tys. zł.

Druga część programu z podwyższonym poziomem dofinansowania jest skierowana do osób o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dla tej grupy beneficjentów przewidziana jest wyższa dotacja - do 37 tys. zł.

