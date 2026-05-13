Program "Ceny Paliwa Niżej" przedłużony. Jest decyzja rządu

Miłosz Motyka o przedłużeniu programu "Ceny Paliwa Niżej": ze strony resortu energii ta rekomendacja jest
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
Rząd podjął we wtorek decyzję o przedłużeniu programu "Ceny Paliwa Niżej" o kolejne dwa tygodnie - przekazał w środę minister finansów Andrzej Domański.

- Do końca maja "CPN" będzie przedłużony na pewno. Co dalej - zobaczymy - powiedział dziennikarzom Domański.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Uchwalona pod koniec marca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia czasowe, bo do 30 czerwca obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem.

Zgodnie z przepisami Minister Energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw.

Motyka: zachowujemy elastyczność

W poniedziałek szef resortu energii Miłosz Motyka wskazywał, że utrzymywanie programu CPN jest "wielkim wyzwaniem dla budżetu państwa", ale rząd ma w zanadrzu rozwiązania, które "możemy stosować i które mamy już wstępnie wypracowane". Dodał, że chodzi tu m.in. o przepisy dotyczące nadzwyczajnych zysków koncernów. Poinformował również, że w ciągu najbliższych dni lub tygodni resorty energii i finansów będą gotowe, aby zaprezentować takie rozwiązanie.

Pod koniec kwietnia minister Andrzej Domański informował, że wpływy z podatku od nadmiarowych zysków powinny przekroczyć 4 mld zł, a jedną z firm, która może zostać objęta takim podatkiem, jest Orlen.

Wojna USA i Izraela przeciwko Iranowi trwa od 28 lutego. W odpowiedzi armia Iranu prowadziła ataki na cele wojskowe i cywilne w regionie, a także zablokowała Ormuz - cieśninę kluczową dla transportu ropy naftowej. Od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm, ale cieśnina Ormuz pozostaje praktycznie zablokowana. W ostatnich dniach informowano o wzajemnych atakach obu stron wokół tego akwenu. 

Diesel najtańszy od dwóch miesięcy. Niemcy wyrównują ceny paliw

Ceny paliw na stacjach

Zgodnie z nowym obwieszczeniem ministra energii, w środę 13 maja obowiązują następujące ceny paliw:

  • benzyna Pb95 - 6,28 zł/l;
  • benzyna Pb98 - 6,87 zł/l;
  • olej napędowy - 6,84 zł/l.
