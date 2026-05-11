Co dalej z programem "Ceny Paliwa Niżej"? Minister energii: rekomendacja jest

W niedzielę w "Faktach po Faktach" w TVN24 Miłosz Motyka był pytany o to, jakie są szanse na przedłużenie programu "Ceny Paliwa Niżej", który obowiązuje do 15 maja. Jak przekazał, rząd podejmie decyzję w tej sprawie na początku przyszłego tygodnia. - Myślę, że ze strony resortu energii ta rekomendacja jest, by ten program jeszcze utrzymać - poinformował.

Powiedział też, że stale konsultuje sytuację na rynkach paliw z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. - Natomiast dzisiaj jeszcze ona moim zdaniem nie kształtuje się tak optymistycznie, by móc ten program wygasić, choć oczywiście mamy nadzieję, że w kolejnych tygodniach presja, też gospodarcza, będzie tak silna, że do uspokojenia się sytuacji w rejonie Bliskiego Wschodu dojdzie - mówił minister.

Zdaniem Motyki częściowe odblokowanie cieśniny Ormuz, byłoby "krokiem do przodu", który umożliwiłby rozpoczęcie rozmowy o wygaszaniu programu. - Jesteśmy nadal wszyscy zakładnikami tej sytuacji. Stąd ten program na dzisiaj jest utrzymywany - tłumaczył.

Motyka o wygaszaniu programu CPN

Szef ME pytany, jak miałoby przebiegać wygaszanie CPN, podał, że należałoby to przeprowadzić na dwóch etapach. - Mamy akcyzę, mamy VAT. VAT jest bezpośrednio połączony z ceną maksymalną, więc w takich krokach myślę należałoby wygaszać ten program - mówił.

Ocenił również, że można byłoby zacząć rozmawiać na ten temat, gdyby cena diesla w portach morskich ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) spadła do około 850-900 dolarów za tonę, a cena baryłki poniżej 80 dolarów.

Motyka poinformował dalej, że według wyliczeń resortu program CPN miesięcznie kosztuje budżet 1,6 miliarda złotych, a kierowcy zaoszczędzili dzięki niemu 3 miliardy złotych w ciągu miesiąca.

Minister zadeklarował również, że nie ma obecnie ryzyka, żeby w Polsce zabrakło paliwa lotniczego.

Pytany o turystykę paliwową Motyka przekazał, że różnica wynosi kilka procent w ujęciu miesiąc do miesiąca i rok do roku. - Więc nadmiernej turystyki paliwowej, poza momentem świątecznym, nie widzieliśmy - podał.

Rządowy projekt "Ceny Paliwa Niżej"

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 procent oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 groszy za litr benzyny i 28 groszy za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Uchwalona pod koniec marca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia czasowe - bo do 30 czerwca - obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem.

W poniedziałek kierowcy na stacjach paliw zapłacą za litr benzyny 95 nie więcej niż 6,35 zł, a za benzynę 98 - 6,85 zł. Litr diesla z kolei kosztować będzie maksymalnie 7,03 zł.

Wojna USA i Izraela przeciwko Iranowi trwa od 28 lutego. W odpowiedzi armia Iranu prowadziła ataki na cele wojskowe i cywilne w regionie, a także zablokowała Ormuz - cieśninę kluczową dla transportu ropy naftowej. Od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm, ale cieśnina wciąż pozostaje praktycznie zablokowana. W ostatnich dniach informowano o wzajemnych atakach obu stron wokół tego akwenu.

