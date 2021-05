Emocje wokół stoczni w Szczecinie. "Ja bym się podobnie oburzył"

Harmonogram wymaga korekty, ale ważne jest to, że nie wyprzedajemy majątku stoczni i próbujemy ją odbudować - stwierdził w "Faktach po Faktach" wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. W ten sposób odniósł się do raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie planów związanych z budową promu pasażerskiego w Szczecinie. Zdaniem Budy reakcja Joachima Brudzińskiego była zrozumiała.

Według Najwyższej Izby Kontroli nawet 14 milionów złotych wynoszą koszty związane z planami budowy promu pasażerskiego w Szczecinie. Izba zarzuca autorom projektu brak zapewnienia finansowania, położenie stępki bez kontraktu i nierozliczenie zaliczki. W dodatku ustalone parametry promu uniemożliwiają zbudowanie go w Stoczni Szczecińskiej.

Do sprawy odniósł się europoseł PiS Joachim Brudziński. "Nie mam zamiaru przepraszać za moje zaangażowanie i wiarę" - napisał na Twitterze. Brudziński w przeszłości zakładał się o powstanie promu.

O te słowa był pytany w programie "Fakty po Faktach" w TVN24 wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. - Ja bym się podobnie oburzył, gdybym słyszał, że mówią to osoby, które doprowadziły do upadku stoczni, a dzisiaj stoją w jej obronie. To jest naprawdę mało przekonujące i takie powody do wzburzenia pan prezes Joachim Brudziński z całą pewnością miał - ocenił Buda.

- Wzburzenie nie budzi jedna, czy druga osoba, tylko to do czego doprowadzono stocznię. To budzi pełne wzburzenie i to jest zrozumiałe - dodał.

"Wiemy jak NIK dzisiaj działa"

Wiceminister odniósł się także do samego raportu NIK. - Tak jak, w związku z pandemią, nie wszystkie plany rządu udało się zrealizować w ciągu ostatnim czasie, tak i samorządy nie zrealizowały większości swoich planów. Harmonogram wymaga korekty, ale ważne jest to, że nie wyprzedajemy majątku stoczni i próbujemy ją odbudować - stwierdził. - Tej woli brakowało ze strony naszych poprzedników. To jest ta różnica - podkreślił Waldemar Buda.

- Wiemy jak NIK dzisiaj działa i wiemy, że te raporty są nasączone emocjami, niepotrzebnie. Chcemy doprowadzić do tego, żeby stocznie stanęły na nogi, w tej czy innej dziedzinie, bo nie wszystkie da się przywrócić. Startowaliśmy w zasadzie od zera, od zgliszczy, więc wyzwanie jest ogromne - powiedział gość "Faktów po Faktach".

- Nie robimy tego idealnie, być może można to robić szybciej, ale przede wszystkim mamy wolę robienia. Nie chcemy tego terenu sprzedać deweloperom albo niemieckim stoczniom, tylko próbujemy to robić - zwracał uwagę.

Buda wyraził przekonanie, że w kwestii budowy promu rząd Zjednoczonej Prawicy "doprowadzi do celu jaki został założony". - Myślę, że prezes Joachim Brudziński jest gwarantem tego, że to się uda, a jego wzburzenie jest po prostu uzasadnione - stwierdził wiceszef MFiPR.

Zakład o przeprosiny

W 2017 roku Brudziński założył się wirtualnie na Twitterze z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem i ówczesnym politykiem Platformy Obywatelskiej Stanisławem Gawłowskim o to, że przeproszą stoczniowców ubrani w turecki sweter, jeśli prom spłynie ze stoczni w Szczecinie.

To przyjmij"Kozaku"zakład.Jeżeli prom spłynie w Szczecinie ty z @OGeblewicz ubrani w turecki swetr a'la Kononowicz przeprosicie stoczniowców https://t.co/qpkhdyn8O3 — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) October 17, 2017

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes