Miliard na program budowy promów. Wiceminister o tym, kiedy ma być gotowy pierwszy z nich

Pierwszy prom z programu "Batory" może być gotowy na przełomie 2024 i 2025 roku - powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Zaznaczył jednak, że musi to zostać potwierdzone przez stocznie. Pierwotnie zakładano, że pierwszy prom z rządowego programu będzie gotowy w 2020 roku.

Program budowy promów dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej zawarto w przyjętej w lutym 2017 roku przez rząd Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (tak zwany plan Morawieckiego). Program nazwano "Batory", nawiązując do nazwy pierwszego polskiego transatlantyku, który w latach 1936-1969 pływał na trasie Gdynia-Nowy Jork-Gdynia. Premier Mateusz Morawiecki z tej okazji w czerwcu 2017 roku symbolicznie wbił stępkę pod budowę nowego promu w Stoczni Szczecińskiej. Zgodnie z założeniami pierwszy prom miał zostać zwodowany w 2019 roku, a na początku 2020 roku miał zostać przekazany Polskiej Żegludze Bałtyckiej.

Jak wynika z opublikowanego w maju raportu Najwyższej Izby Kontroli, dotychczasowe prace od 2016 roku kosztowały już 14 mln zł - a efektów nie ma, o czym pisał Konkret24 . Izba zarzuciła autorom projektu brak zapewnienia finansowania, położenie stępki bez kontraktu i nierozliczenie zaliczki. W dodatku - jak wskazywano - ustalone parametry promu uniemożliwiają zbudowanie go w Stoczni Szczecińskiej.

Program "Batory" 2021

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk we wtorek w Radiu Szczecin zapowiedział kontynuację programu "Batory", w ramach którego mają zostać wybudowane cztery promy w opcji 3 plus 1, dla Polskiej Żeglugi Morskiej i Polskiej Żeglugi Bałtyckiej.

Jak mówił, na budowę promów zostanie przeznaczony 1 mld zł. We wtorek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów miało dojść do podpisania aktu notarialnego w sprawie uruchomienia pierwszej transzy w wysokości 650 mln zł. - W pierwszej transzy 650 milionów złotych, które zostanie przekazane w formie dłużnej, bo tutaj nie mowy o jakichś dotacjach i niedozwolonej pomocy publicznej - wyjaśniał Gróbarczyk.

Jak mówił, "spółka Promy Polskie, która została utworzona na tą okoliczność i reprezentuje dwóch armatorów uzyskuje te środki, tak aby rozpocząć budowę promów i zakończyć proces odnowy floty". - Zakładamy, że on będzie długi, chociaż już jest długi, co niekoniecznie daje dobre światło na to, ale bezwzględnie projekt jest kontynuowany, będzie kontynuowany, bo jest po prostu potrzebny dla naszych armatorów - zapewnił pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.