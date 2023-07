Duże zainteresowanie Bezpiecznym Kredytem 2 procent

Duże zainteresowanie Polaków nowym kredytem

- Poza typowym kompletem dokumentów klienci dodatkowo składają jedynie oświadczenie (druk BGK) o spełnieniu warunków o udzielenie Bezpiecznego kredytu oraz podpisują dokument potwierdzający, że zapoznali się z warunkami jego uzyskania i dopłat do rat - wyjaśnił rzecznik dodając, że jeśli klient nie posiada wkładu własnego w wysokości 20 proc., składa dodatkowo wniosek o udzielenie gwarancji spłaty części kredytu przez BGK. Wiceprezes PKO BP Maciej Brzozowski pytany w poniedziałek w Programie 3 Polskiego Radia o zainteresowanie tym kredytem, odparł, że "jest sporo zapytań". - Jesteśmy gotowi do tego, aby takiego kredytu udzielać. Tak, jest zainteresowanie. Jest duże, wyraźne, widoczne - zaznaczył. Duże zainteresowanie programem zanotował też Alior Bank i VeloBank. "Zainteresowanie klientów jest duże, na co wskazuje zwiększony o 600 proc. ruch na naszej zakładce z Bezpiecznym Kredytem 2 proc. w porównaniu do ubiegłotygodniowego zainteresowania produktami hipotecznymi. Nasi doradcy kredytowi są również rozchwytywani. W Centrum Hipotecznym odbieramy 10-krotnie więcej połączeń wideo oraz 3-krotnie więcej połączeń telefonicznych niż tydzień temu" - wskazało biuro prasowe VeloBank. Dodano, że wniosek o przyznanie kredytu oraz wszystkie procedury związane z ubieganiem się o środki odbywa się zdalnie. "Wizyta w oddziale banku będzie konieczna w momencie podpisania umowy" – podkreślono. Z kolei Alior pytany o liczbę zapytań o Bezpieczny kredyt przekazał, że zainteresowanie ofertą jest "bardzo duże". W poniedziałek wieczorem na antenie Polsat News minister rozwoju i technologii Waldemar Buda przekazał, że w pierwszym dniu udzielania "Bezpiecznego kredytu" zainteresowało się nim 12 tys. osób.

Zasady działania Bezpiecznego Kredytu

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. bezpieczny kredyt z dopłatą państwa do rat oraz konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii mieszkaniowej z budżetu państwa weszła w życie 1 lipca br. Bezpieczny kredyt z okresowo stałą stopą procentową może zaciągnąć osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku musi spełnić przynajmniej jedna z nich. Kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie mogą mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości: mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Kwota bezpiecznego kredytu nie może przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny może maksymalnie wynieść 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego. Dopłata do rat przysługuje przez 10 lat, a spłata kredytu odbywa się w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane). Konto mieszkaniowe mogą założyć osoby, które ukończyły 13 lat i mają nie więcej niż 45 lat. Systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie w wysokości co najmniej 500 zł) będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego; w każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.