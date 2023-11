Rynek kredytowy w Polsce. Prognozy NBP

Dalszy spadek akcji kredytowej

Jeżeli chodzi o kredyty konsumpcyjne, to według NBP, należy się spodziewać powrotu dynamiki akcji kredytowej do poziomów dodatnich i jej stabilizacji wokół wartości 4 proc. r/r po I kw. 2024 r. W raporcie wskazano, że pandemia COVID-19 zapoczątkowała dynamiczne spadki relacji kredytów do PKB zarówno dla przedsiębiorstw jak i osób fizycznych, i spadki te będą kontynuowane. "W konsekwencji na koniec tego horyzontu relacja kredytów dla przedsiębiorstw może osiągnąć najniższy poziom w historii (ok. 9,3 proc.), a relacje kredytów dla sektora niefinansowego i konsumpcyjnych będą się stabilizowały na poziomach nieobserwowanych od roku 2007 (odpowiednio ok. 30 proc. i ok. 5,5 proc.). W przypadku kredytów mieszkaniowych ich relacja do PKB może osiągnąć poziom z roku 2015 (ok. 11 proc. PKB)" - podsumowano.