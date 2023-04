MFW: średnioroczna inflacja w Polsce będzie dwucyfrowa

czytaj dalej

- Rynek rolny jest załatwiony na dwa lata. Pan przyjeżdża na godzinę i mówi, że pan nie ma czasu - mówił jeden z rolników podczas spotkania z nowym ministrem Robertem Telusem. We wtorek szef resortu rolnictwa zwrócił się do swoich odpowiedników z Czech, Rumunii, Bułgarii i Słowacji, by wspólnie wystąpić do Unii Europejskiej o zrewidowanie sprawy ceł na ukraińskie zboże.