Z kraju Polska gospodarka nabiera rozpędu, choć nie znika zagrożenie z zewnątrz Oprac. Alicja Skiba

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Marcowe dane o aktywności firm wytwórczych mocno zaskoczyły na plus" - ocenił Pachucki.

Szybki wzrost produkcji

Przypomniał, że według GUS produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w marcu o 9,4 proc. w ujęciu rocznym, najszybciej od września 2022 r. Po odsezonowaniu przemysł urósł w tempie siedmiu proc. miesiąc do miesiąca, co z kolei jest najlepszym wynikiem od maja i czerwca 2020 r. W marcu produkcja budowlano-montażowa uzyskała wynik powyżej zera, bo urosła o 0,4 proc. w ujęciu rocznym natomiast sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 8,7 proc. w ujęciu rocznym.

"Naszym zdaniem na tak dobre wyniki złożyła się kombinacja kilku czynników. Bez wątpienia pomógł efekt kalendarza z jednym dniem roboczym i jednym handlowym więcej niż przed rokiem, choć tego powinniśmy się spodziewać w prognozach. Niespodzianką mogła być niedoszacowana skala nadrabiania zaległości – po zimowym przestoju część aktywności po prostu przesunęła się ze stycznia i lutego na marzec" - napisał ekonomista PZU.

Styczeń i luty mogą zaniżyć PKB

Dodał, że w marcu odnotowany został także wyższy od prognozowanego wzrost nominalnych wynagrodzeń, co przełożyło się także na poziom wydatków. Poza tym w marcu część firm i gospodarstw domowych mogła kupować lub produkować "na zapas", obawiając się dalszych zakłóceń w handlu i wzrostu cen.

"Po ostatnich publikacjach GUS-u mamy w zasadzie pełny zestaw twardych miesięcznych wskaźników za pierwszy kwartał 2026 r. Po tak mocnym marcu szacujemy, że realne tempo wzrostu PKB w tym okresie mogło przekroczyć 3,5 proc. r/r, choć najpewniej było niższe niż wynik z czwartego kwartału 2025 r., który, po ostatniej rewizji GUS, wyniósł 4,1 proc. r/r. Marzec bardzo pomógł, ale dwa słabsze miesiące na początku pierwszego kwartału nadal +ciągnęły w dół+ średnią" - stwierdził przedstawiciel PZU.

Blokada cieśniny Ormuz zagrożeniem

Zastrzegł, że mimo solidnych wyników pierwszego kwartału należy zachować ostrożność wobec kolejnych miesięcy. Podkreślił, że część marcowego "wyskoku" mogła mieć charakter jednorazowy.

"Dodatkowo, utrzymują się zakłócenia i podwyższone ryzyko w żegludze przez Cieśninę Ormuz. To generuje zagrożenia dla globalnej aktywności w sferze realnej przy podwyższonej inflacji i pogarsza nastroje gospodarcze. W Polsce wskaźniki ufności konsumenckiej po spadkach w marcu, dalej spadały w kwietniu" - czytamy w komentarzu.

Łańcuchy dostaw pod presją

Zdaniem głównego ekonomisty PZU niepokojąco wygląda otoczenie zewnętrzne. Zaznaczył, że wstępne wyniki badania koniunktury S&P Global za kwiecień pokazały kolejny spadek indeksu PMI dla strefy euro, tym razem do 48,6 pkt, a więc poniżej granicy 50 pkt oddzielającej wzrost od spadku aktywności.

"Kwietniowe badanie S&P Global potwierdza tendencje z marca. Bardziej w związku z bliskowschodnim konfliktem cierpią usługi, podczas gdy przemysł, przynajmniej na razie, może korzystać z budowy zapasów i prób zabezpieczania łańcuchów dostaw towarów na wypadek pogłębienia się zaburzeń w logistyce. Dla Polski to ważne, ponieważ silna obecność naszych firm wytwórczych w europejskich łańcuchach produkcji sprawia, że każdy zwrot koniunktury w strefie euro szybko przenosi się na krajowe zamówienia" - napisał Pachucki.

Dane o dynamice PKB w I kwartale tego roku poznamy 14 maja. Wówczas Główny Urząd Statystyczny ma opublikować szybki szacunek produktu krajowego brutto za pierwsze trzy miesiące roku.

