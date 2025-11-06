Logo TVN24
Z kraju

Szokujące prognozy. O tyle może się skurczyć liczba Polaków

krakow shutterstock_2565281319
Jaka jest demograficzna przyszłość Polski? "Skala zjawiska jest olbrzymia i niepokojąca"
Źródło: Marta Balukiewicz/Fakty po Południu
Jeśli w Polsce utrzyma się niska dzietność, do 2060 roku liczba ludności może spaść o prawie 25 procent do 28,4 milionów - wynika z prognozy opublikowanej w czwartek przez Główny Urząd Statystyczny. Za 35 lat osób w wieku nieprodukcyjnym może być więcej niż w wieku produkcyjnym.

Od 2023 roku obowiązuje "Prognoza ludności na lata 2023-2060" Głównego Urzędu Statystycznego, która uwzględnia trzy scenariusze zmian liczby i struktury ludności Polski - niski, wysoki i średni. Ten ostatni, po konsultacji z Rządową Radą Ludnościową, został wskazany jako oficjalny scenariusz prognozy na potrzeby prowadzenia analiz. W czwartek GUS opublikował nowe sprawozdanie, w którym zwrócono uwagę, że w latach 2000-2017 współczynnik dzietności wahał się od 1,22 (w 2003 r.) do 1,45 (w 2017 r.). W kolejnych latach obserwowano systematyczny spadek wskaźnika, a w 2024 r. odnotowano wartość na poziomie 1,10 - historycznie najniższą.

Dzietność pozostanie bardzo niska

GUS zaznaczył, że oficjalny wariant prognozy ludności z 2023 r. zakładał stopniowe zwiększanie się współczynnika dzietności do 2060 r., kiedy to osiągnąć miał wartość 1,49 (jednak nadal znacznie poniżej poziomu prostej zastępowalności pokoleń, czyli wartości 2,1). W symulacji założono, że dzietność nadal będzie utrzymywać się na bardzo niskim poziomie obserwowanym w 2024 r. GUS przypomniał, że od 2000 do 2019 roku obserwowano wzrost długości trwania życia. W 2000 r. przeciętne trwanie życia dla mężczyzn wyniosło 69,74 roku, a dla kobiet dokładnie 78 lat. Z kolei w 2019 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn osiągnęło wartość 74,07 roku, a dla kobiet 81,75 roku.

Następnie - jak podał GUS - widoczny był spadek przewidywanej długości życia związany z pandemią COVID-19, po czym już w 2023 r. oczekiwana długość życia, zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn przekroczyła wartości sprzed pandemii (74,65 roku - mężczyźni, 81,99 roku - kobiety).

Systematyczny spadek ludności

Wszystkie rozpatrywane scenariusze, zarówno obowiązującej prognozy ludności, jak również eksperymentalne uwzględniające przedstawione zmiany komponentów demograficznych, przewidują systematyczny spadek liczby ludności Polski. Najszybsze tempo ubytku obserwowane jest dla scenariusza uwzględniającego niskie współczynniki dzietności. GUS zwrócił uwagę, że w tym przypadku liczba ludności Polski może obniżyć się do 28,4 mln w 2060 r., co oznaczałoby zmniejszenie o 24,3 proc. w stosunku do 2024 roku. W scenariuszu oficjalnym obowiązującej prognozy przewiduje się spadek ludności Polski do 2060 r. do poziomu 30,9 mln (o 17,6 proc.). Najmniejszy ubytek liczby ludności przewidywany jest w scenariuszu z podwyższonym trwaniem życia – według prognoz liczba ta wyniesie 32,3 mln (spadek o 13,9 proc.).

Największy wzrost wśród osób 70+

W każdym rozpatrywanym scenariuszu (zarówno oficjalnej prognozy, jak też scenariuszach eksperymentalnych) liczba osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym będzie maleć, natomiast liczba osób w wieku poprodukcyjnym będzie wzrastać. Jak podał GUS, przewidywany odsetek ludności w wieku produkcyjnym w żadnym ze scenariuszy w 2060 r. nie przekroczy 50 proc. Oznacza to, że osób w wieku nieprodukcyjnym będzie więcej niż w wieku produkcyjnym. Najwyższy wzrost liczby ludności przewiduje się wśród osób w wieku powyżej 70 lat. Natomiast największy spadek dla osób w wieku pomiędzy 40 – 49 lat.

Autorka/Autor: skib/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

