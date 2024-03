Z tej usługi korzysta 14 milionów osób. Komunikat ministerstwa

Przedłuż ważność profilu zaufanego - komunikat MC

"Następnie w panelu Profil zaufany wejdź w Szczegóły profilu i wybierz Przedłuż ważność lub zmień dane. Jeśli logujesz się do profilu zaufanego bankowością elektroniczną, to po przedłużeniu ważności profilu zniknie jego powiązanie z kontem bankowym. Metoda autoryzacji przy składaniu podpisu zaufanego i przy logowaniu się profilem zaufanym zmieni się na SMS z jednorazowym kodem lub push w aplikacji mObywatel, jeśli ta metoda była wcześniej używana. Jeżeli wolisz ponownie powiązać swój profil zaufany ze swoim bankiem to w zakładce Szczegóły profilu wybierz Zmień dostawcę tożsamości na bank" - opisał MC.

Profil zaufany - login i hasło

"Wejdź na stronę pz.gov.pl, wybierz opcję Zaloguj się, a następnie kliknij w odnośnik Nie pamiętam hasła, który znajduje się pod polem do wpisania hasła, wpisz nazwę użytkownika i PESEL, a następnie kliknij Zmień hasło, otrzymasz e-mail z linkiem do zmiany hasła. Kliknij w niego, wpisz nowe hasło i kliknij Zapisz, na numer telefonu, który podałeś(-aś) przy zakładaniu profilu zaufanego, otrzymasz SMS z kodem autoryzacyjnym. Wpisz kod w wyświetlone pole i kliknij Ustaw nowe hasło, kliknij Przejdź do strony logowania, aby zalogować się do swojego profilu zaufanego" - napisano w komunikacie.