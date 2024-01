Profil Zaufany będzie niedostępny

Ze względu na prowadzone prace serwisowe Profil Zaufany będzie częściowo niedostępny od piątku 19 stycznia (od godziny 20) do soboty 20 stycznia (do godziny 16). W tym czasie niedostępna będzie też usługa składania podpisu zaufanego. Nie będzie również możliwe logowanie się do e-usług w systemie ochrony zdrowia.

Dzięki Profilowi Zaufanemu można potwierdzić swoją tożsamość w internecie oraz podpisać dokument podpisem elektronicznym, jeśli jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Co będzie działać, które usługi będą niedostępne?

Centrum e-Zdrowia przypomniało, że z uwagi na prace serwisowe nie będzie możliwe logowanie się do e-usług w systemie ochrony zdrowia za pomocą Profilu Zaufanego.

"Oznacza to, że w tym czasie nie będzie można logować się za pomocą Profilu Zaufanego do systemów, w tym do systemu e-zdrowie (P1) – aplikacji gabinet.gov.pl oraz Internetowego Konta Pacjenta, rejestrów i innych e-usług e-zdrowia, udostępnianych przez Centrum e-Zdrowia, a także wykorzystać Profilu Zaufanego do podpisywania dokumentów (np. e-recept, e-skierowań)" - poinformowało CeZ.

W tym czasie logowanie będzie nadal możliwe poprzez mojeID w banku, aplikację mObywatel i e-dowód. "Podpisywanie dokumentów (np. e-recept) będzie nadal możliwe za pomocą certyfikatu ZUS (e-ZLA)" - dodało CeZ. Centrum e-Zdrowia wyjaśniło, że pacjenci bez przeszkód będą mogli także korzystać z aplikacji mobilnej mojeIKP, o ile wcześniej ją aktywowali. "Jeśli pacjent ma za sobą pierwsze logowanie, to do logowania wykorzystuje wcześniej nadany kod pin. Jeśli logowanie do aplikacji w trakcie prac serwisowych Profilu Zaufanego odbywa się po raz pierwszy, to należy potwierdzić swoją tożsamość. Zrobisz to przez aplikację mObywatel lub e-dowód" - wytłumaczyło CeZ.

Przypomniało także, że w przypadku braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1) lekarz może wystawić dokument w wersji papierowej.

Instrukcje, jak zalogować się do e-usług w ochronie zdrowia w trakcie przerwy serwisowej Profilu Zaufanego, można znaleźć pod adresem: https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/logowanie-do-e-uslug-ochrony-zdrowia-w-trakcie-przerwy-profilu-zaufanego

Profil Zaufany - jak założyć?

Profil Zaufany można założyć i potwierdzić online, przy pomocy zewnętrznego dostawcy tożsamości, np. banku.

By to zrobić należy wypełnić formularz o założenie PZ w systemie bankowości elektronicznej banku z którego usług korzysta obywatel. Operację należy potwierdzić bankowym kodem autoryzacyjnym. Na podany adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie założenia konta.

Można także potwierdzić swoją tożsamość w punktach potwierdzających, np. urzędach i niektórych bankach. Wniosek o założenie PZ automatycznie jest wysyłany przez internet, kiedy rejestrowane jest konto. Natomiast dane trzeba potwierdzić osobiście w wybranym punkcie potwierdzającym (również za granicą).

