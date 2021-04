Profil zaufany – jak go założyć i do czego służy?

Wraz z pandemią COVID-19 załatwianie spraw urzędowych przez internet stało się nie tylko wygodą, ale często również koniecznością. Znacznym ułatwieniem jest posiadanie przez nas profilu zaufanego. Czym jest profil zaufany i jak możemy go założyć? Oto, co warto wiedzieć.

Profil zaufany

Profil zaufany to podobny do podpisu elektronicznego sposób potwierdzania naszej tożsamości w internecie. Dzięki niemu możemy logować się na stronach internetowych administracji publicznej i bez wychodzenia z domu załatwiać sprawy urzędowe.

Innymi słowy, profil ten pełni rolę naszego własnoręcznego podpisu w świecie cyfrowym. Korzystanie z niego jest przy tym bardzo łatwe i bezpieczne – nie może posługiwać się nim nikt, poza właścicielem.

Z profilu zaufanego może korzystać każdy posiadający numer PESEL i jest to całkowicie bezpłatne. Dzięki niemu możliwe jest załatwianie spraw w rosnącej liczbie urzędów państwowych o dowolnej porze dnia, również w weekendy. Nie tracimy w ten sposób czasu na dojazd do urzędu ani na stanie w kolejkach.

Profil zaufany – jak założyć?

Najwygodniejszym sposobem na założenie profilu zaufanego jest zrobienie tego za pośrednictwem bankowości internetowej. Możemy skorzystać z tej metody, jeżeli posiadamy konto i korzystamy z bankowości elektronicznej w bankach PKO BP, ING Bank Śląski, Banku Millennium, Inteligo, Banku Pekao, mBanku, Banku Santander, Alior Banku lub jednym z przeszło 300 banków spółdzielczych.

Po zalogowaniu do naszego banku założenie profilu zaufanego jest bardzo proste, wystarczy podążać za podawanymi wskazówkami. Pełna informacja na ten temat znajduje się również na stronach internetowych poszczególnych banków. W ten sam sposób możemy również profil zaufany założyć na platformie Poczty Polskiej – Envelo.

Jeżeli nie możemy założyć profilu zaufanego przez bankowość elektroniczną, możemy to zrobić także na stronie dedykowanej profilowi zaufanemu pz.gov.pl. Profil założony w ten sposób wymaga jednak potwierdzenia przez nas tożsamości. Możemy to zrobić, używając dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub osobiście w jednym z około 2 tysięcy urzędów w Polsce i za granicą. W przypadku potwierdzania w urzędzie, musimy to zrobić w ciągu dwóch tygodni od założenia profilu na stronie internetowej – w przeciwnym razie konieczne będzie ponowne założenie profilu.

Założony profil zaufany pozostaje ważny przez 3 lata, po czym konieczne jest jego bezpłatne przedłużenie.

Profil zaufany – do czego służy?

Posiadając profil zaufany, zyskujemy dostęp do najważniejszych platform urzędowych. Przede wszystkim umożliwia on dostęp do ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), czyli ogólnopolskiej platformy umożliwiającej kontakt z urzędami i załatwianie w nich wybranych spraw. Ponadto profilem zaufanym zalogujemy się m.in. na stronach pacjent.gov.pl, biznes.gov.pl, zus.pl, podatki.gov.pl czy empatia.mpips.gov.pl.

Dostęp do tych serwisów oznacza, że bez wychodzenia z domu będziemy mogli załatwiać tysiące spraw: składać wnioski o świadczenia i dodatki np. świadczenie 500 plus, składać deklaracje podatkowe, złożyć - przynajmniej na razie - wniosek o wydanie dowodu osobistego lub rejestrację działalności gospodarczej, sprawdzić dokumentację naszych chorób i zarządzać wystawionymi receptami i skierowaniami, sprawdzać swoje punkty karne, dopisać się do spisu wyborców, wysyłać oficjalne pisma do wybranych urzędów i wiele innych. Liczba urzędów dostępnych online i ich funkcjonalność przy użyciu profilu zaufanego stale rośnie.

Profil zaufany a podpis elektroniczny

Warto pamiętać, że profil zaufany nie jest tym samym, co podpis elektroniczny (podpis kwalifikowany). Oba te narzędzia służą elektronicznemu potwierdzaniu naszej tożsamości, jednak profil zaufany jest bezpłatny i pozwala nam jedynie na załatwianie spraw urzędowych.

Z kolei podpis elektroniczny jest rozwiązaniem płatnym, ale umożliwia potwierdzanie naszej tożsamości nie tylko w urzędach, ale również w innych sytuacjach – biznesowych czy prywatnych. Możemy nim podpisać każdy dokument elektroniczny, który zawiera taką możliwość. Niektóre osoby będą więc nadal potrzebowały posiadania podpisu elektronicznego, mogąc jednak jednocześnie korzystać również z profilu zaufanego.

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes