Dziś ostatni dzień na przedłużenie ważności profilu zaufanego

31 października wygasną profile zaufane, których ważność była automatycznie wydłużana w trakcie pandemii. Oznacza to, że dla wielu osób wtorek jest ostatnim dniem, w którym można przedłużyć ważność swojego profilu. Jak to zrobić? Jak sprawdzić, czy dany profil wygaśnie 31 października?

Profil zaufany do 31 października

Profil zaufany - jak przedłużyć?

Na stronie profilu zaufanego widnieje również informacja, że jeśli logujemy się do profilu zaufanego bankowością elektroniczną, to po przedłużeniu ważności profilu zniknie jego powiązanie z kontem bankowym. "Do profilu zaufanego zalogujesz się tylko nazwą użytkownika lub adresem e-mail, a metoda autoryzacji logowania do profilu zmieni się na SMS z kodem lub push w aplikacji mObywatel, jeśli ta metoda była wcześniej używana" - podkreślono. Aby ponownie logować się do profilu zaufanego za pomocą konta bankowego należy najpierw zalogować się przy użyciu nazwy użytkownika lub adresu e-mail i zmienić dostawcę tożsamości na bank.