Profil TVN24 najpopularniejszy wśród innych mediów na Facebooku

Rosja całkowicie wstrzymuje przesył gazu do Niemiec przez Nord Stream 1. Powodem są prace remontowe gazociągu. - Wszyscy się obawiają tego, co będzie za 10 dni, czy Rosja podejmie z powrotem te dostawy - przyznała w "Tak jest" w TVN24 dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk z think tanku Forum Energii. Joanna Flisowska, koordynatorka zespołu "Klimat i Energia" w Greenpeace Polska, zwracała uwagę, że obecnie widać konsekwencje ostatnich siedmiu lat zaniechań, błędnych decyzji i blokowania odnawialnych źródeł energii.