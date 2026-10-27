"Niszczy instytucję, która jest nam bardzo w społeczeństwie potrzebna"
Trwa spór dotyczący składu zarządu Narodowego Banku Polskiego. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej złożyła na początku miesiąca wniosek o postawienie prezesa Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Natomiast w listopadzie, jeżeli kadencja obecnego wiceprezesa Adama Lipińskiego nie zostanie przedłużona, lub na jego miejsce nie zostanie wybrany nowy członek, może dojść do sytuacji, w której liczba członków zarządu spadłaby poniżej wymogów ustawy.
- Glapiński dał wszystkim do zrozumienia, że on się zawiesić nie da - stwierdziła prof. Joanna Tyrowicz w "Rozmowie Piaseckiego". - Ręka ludzka ma pana prezesa nie sądzić - dodała.
Czy Adam Glapiński stanie przed Trybunałem Stanu?
Na pytanie, czy prezes NBP powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, powiedziała, że "Glapiński dostał wielką szansę dorośnięcia do bardzo ważnej roli i z niej nie skorzystał".
- Niszczy instytucję, która jest nam bardzo w społeczeństwie potrzebna - dodała.
- Nie mówię tego po raz pierwszy - podkreśliła Tyrowicz.
9 października Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej podtrzymała zarzuty wobec prezesa Glapińskiego i zawnioskowała o postawienie go przed Trybunałem Stanu. Wśród stawianych mu zarzutów wymieniono:
- "pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego,
- działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej,
- nieuprawnione interwencje walutowe,
- działania sprzeczne z założeniami polityki pieniężnej,
- utrudnianie pracy członkom Rady Polityki Pieniężnej i zarządu Narodowego Banku Polskiego,
- wprowadzanie ministra finansów w błąd,
- akceptowanie mechanizmu automatycznych nagród kwartalnych,
- naruszenie zasady apolityczności".
- Osobiście przygotowałam zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa w sprawie wprowadzenia w błąd organu sprawującego władzę. W tym przypadku pan prezes Adam Glapiński wprowadził w błąd ministra finansów przy opracowywaniu budżetu na kwotę sześciu miliardów złotych - powiedziała Tyrowicz.
- Kiedy podpisywał dokument, że taki będzie zysk, wiedział, że go nie będzie, co więcej wiedział, że nie zależy od niego - podkreśliła.
Spór o zarząd NBP
W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki po raz kolejny przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi do kontrasygnaty postanowienie o powołaniu czterech członków zarządu Narodowego Banku Polskiego. Wśród nich znaleźli się: Marta Kightley, Przemysław Litwiniuk, Ludwik Kotecki i Marcin Zarzecki.
Kightley w zarządzie NBP zasiadała od 2020 r., a jej kadencja skończyła się w marcu bieżącego roku. Ludwik Kotecki oraz Przemysław Litwiniuk nie byli wcześniej w zarządzie NBP, są członkami Rady Polityki Pieniężnej od 2022 r. - powołał ich Senat. Marcina Zarzeckiego w grudniu 2025 r. powołał do RPP prezydent.
W maju Narodowy Bank Polski poinformował, że premier Donald Tusk zwrócił bez kontrasygnaty postanowienia prezydenta dotyczące powołania tych czterech osób na członków zarządu NBP.
Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim, w skład jego zarządu wchodzi prezes banku centralnego oraz od sześciu do ośmiu członków, w tym dwóch wiceprezesów. Kadencja członków zarządu trwa 6 lat, a ta sama osoba nie może pełnić tej funkcji dłużej niż dwie kolejne kadencje.
Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez prezydenta na wniosek prezesa NBP. Jednak zgodnie z konstytucją, co do zasady akty urzędowe prezydenta wymagają kontrasygnaty premiera. Wyjątkiem są m.in. wniosek do Sejmu o powołanie prezesa NBP, czy członków RPP. Powołanie członków zarządu banku centralnego wymaga kontrasygnaty.
Stopy procentowe w Polsce
- Rok temu o tej porze mieliśmy w zasadzie większość cen w trendzie spadkowym, niższe wskaźniki inflacji i cały czas wyższe stopy procentowe (...) Wtedy było w dół, przy wyższych stopach, a dzisiaj wszystkie prawie wskaźniki cen idą w górę, przy niższych stopach. To powinno nasunąć myśl, że coś jest nie tak w miejscu, w którym jesteśmy - oceniła członkini RPP.
Zdaniem Tyrowicz stopy procentowe są za niskie. Podkreśliła, że Polska ma "najlepszą koniunkturę gospodarczą, najsilniejszy popyt" z krajów regionu. - W sytuacji komfortu podnosimy stopy, bo wiemy, że jak to zrobimy, to cały czas będziemy w bardzo dobrej sytuacji. Troszeczkę wolniejszej, ale w bardzo dobrej sytuacji - zaznaczyła.
Pytana o prognozy dotyczące inflacji, na którą największą presję wywierają obecnie paliwa, Tyrowicz oceniła, że "nie mają one znaczenia". - To wszystko zależy od tego, czy będzie CPN, czy nie będzie CPN, w jakiej skali i kiedy zostanie przedłużony. I teraz jak odłożymy to i popatrzymy sobie na resztę składowych inflacji, to ona jest w tej chwili o jakieś dwa punkty procentowe powyżej tego, gdzie powinna być w relacji długookresowej średniej, żebyśmy mówili o stabilizacji - powiedziała. Jej zdaniem odpowiadają za to w pierwszej kolejności ceny usług, które obecnie są wyższe, niż latem ubiegłego roku.
We wrześniu 2026 roku w Polsce inflacja bazowa wyniosła 3,1 procent w skali roku - podał Narodowy Bank Polski. Na ostatnim posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Wynoszą one obecnie:
- stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej;
- stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej;
- stopa depozytowa 3,25 proc. w skali rocznej;
- stopa redyskontowa weksli 3,80 proc. w skali rocznej;
- stopa dyskontowa weksli 3,85 proc. w skali rocznej.
Ostatnia obniżka miała miejsce w marcu i wyniosła 25 punktów bazowych.