Z kraju "Niszczy instytucję, która jest nam bardzo w społeczeństwie potrzebna" Oprac. Wiktor Knowski |

Prof. Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej: prezes Glapiński dał do zrozumienia, że on się zawiesić nie da Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Trwa spór dotyczący składu zarządu Narodowego Banku Polskiego. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej złożyła na początku miesiąca wniosek o postawienie prezesa Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Natomiast w listopadzie, jeżeli kadencja obecnego wiceprezesa Adama Lipińskiego nie zostanie przedłużona, lub na jego miejsce nie zostanie wybrany nowy członek, może dojść do sytuacji, w której liczba członków zarządu spadłaby poniżej wymogów ustawy.

- Glapiński dał wszystkim do zrozumienia, że on się zawiesić nie da - stwierdziła prof. Joanna Tyrowicz w "Rozmowie Piaseckiego". - Ręka ludzka ma pana prezesa nie sądzić - dodała.

Czy Adam Glapiński stanie przed Trybunałem Stanu?

Na pytanie, czy prezes NBP powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, powiedziała, że "Glapiński dostał wielką szansę dorośnięcia do bardzo ważnej roli i z niej nie skorzystał".

- Niszczy instytucję, która jest nam bardzo w społeczeństwie potrzebna - dodała.

- Nie mówię tego po raz pierwszy - podkreśliła Tyrowicz.

9 października Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej podtrzymała zarzuty wobec prezesa Glapińskiego i zawnioskowała o postawienie go przed Trybunałem Stanu. Wśród stawianych mu zarzutów wymieniono:

"pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego,

działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej,

nieuprawnione interwencje walutowe,

działania sprzeczne z założeniami polityki pieniężnej,

utrudnianie pracy członkom Rady Polityki Pieniężnej i zarządu Narodowego Banku Polskiego,

wprowadzanie ministra finansów w błąd,

akceptowanie mechanizmu automatycznych nagród kwartalnych,

naruszenie zasady apolityczności".

- Osobiście przygotowałam zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa w sprawie wprowadzenia w błąd organu sprawującego władzę. W tym przypadku pan prezes Adam Glapiński wprowadził w błąd ministra finansów przy opracowywaniu budżetu na kwotę sześciu miliardów złotych - powiedziała Tyrowicz.

- Kiedy podpisywał dokument, że taki będzie zysk, wiedział, że go nie będzie, co więcej wiedział, że nie zależy od niego - podkreśliła.

Spór o zarząd NBP

W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki po raz kolejny przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi do kontrasygnaty postanowienie o powołaniu czterech członków zarządu Narodowego Banku Polskiego. Wśród nich znaleźli się: Marta Kightley, Przemysław Litwiniuk, Ludwik Kotecki i Marcin Zarzecki.

Kightley w zarządzie NBP zasiadała od 2020 r., a jej kadencja skończyła się w marcu bieżącego roku. Ludwik Kotecki oraz Przemysław Litwiniuk nie byli wcześniej w zarządzie NBP, są członkami Rady Polityki Pieniężnej od 2022 r. - powołał ich Senat. Marcina Zarzeckiego w grudniu 2025 r. powołał do RPP prezydent.

W maju Narodowy Bank Polski poinformował, że premier Donald Tusk zwrócił bez kontrasygnaty postanowienia prezydenta dotyczące powołania tych czterech osób na członków zarządu NBP.

Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim, w skład jego zarządu wchodzi prezes banku centralnego oraz od sześciu do ośmiu członków, w tym dwóch wiceprezesów. Kadencja członków zarządu trwa 6 lat, a ta sama osoba nie może pełnić tej funkcji dłużej niż dwie kolejne kadencje.

Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez prezydenta na wniosek prezesa NBP. Jednak zgodnie z konstytucją, co do zasady akty urzędowe prezydenta wymagają kontrasygnaty premiera. Wyjątkiem są m.in. wniosek do Sejmu o powołanie prezesa NBP, czy członków RPP. Powołanie członków zarządu banku centralnego wymaga kontrasygnaty.

Stopy procentowe w Polsce

- Rok temu o tej porze mieliśmy w zasadzie większość cen w trendzie spadkowym, niższe wskaźniki inflacji i cały czas wyższe stopy procentowe (...) Wtedy było w dół, przy wyższych stopach, a dzisiaj wszystkie prawie wskaźniki cen idą w górę, przy niższych stopach. To powinno nasunąć myśl, że coś jest nie tak w miejscu, w którym jesteśmy - oceniła członkini RPP.

Zdaniem Tyrowicz stopy procentowe są za niskie. Podkreśliła, że Polska ma "najlepszą koniunkturę gospodarczą, najsilniejszy popyt" z krajów regionu. - W sytuacji komfortu podnosimy stopy, bo wiemy, że jak to zrobimy, to cały czas będziemy w bardzo dobrej sytuacji. Troszeczkę wolniejszej, ale w bardzo dobrej sytuacji - zaznaczyła.

Pytana o prognozy dotyczące inflacji, na którą największą presję wywierają obecnie paliwa, Tyrowicz oceniła, że "nie mają one znaczenia". - To wszystko zależy od tego, czy będzie CPN, czy nie będzie CPN, w jakiej skali i kiedy zostanie przedłużony. I teraz jak odłożymy to i popatrzymy sobie na resztę składowych inflacji, to ona jest w tej chwili o jakieś dwa punkty procentowe powyżej tego, gdzie powinna być w relacji długookresowej średniej, żebyśmy mówili o stabilizacji - powiedziała. Jej zdaniem odpowiadają za to w pierwszej kolejności ceny usług, które obecnie są wyższe, niż latem ubiegłego roku.

We wrześniu 2026 roku w Polsce inflacja bazowa wyniosła 3,1 procent w skali roku - podał Narodowy Bank Polski. Na ostatnim posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Wynoszą one obecnie:

stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa 3,25 proc. w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 3,80 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 3,85 proc. w skali rocznej.

Ostatnia obniżka miała miejsce w marcu i wyniosła 25 punktów bazowych.