Minister: Polska będzie dalej monitorować produkty rolne z Ukrainy

Telus przekazał, że razem z ministrami rolnictwa Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier rozmawiał z ministrem rolnictwa Ukrainy. - Nasza rozmowa dotyczyła technicznych spraw wejścia w życie rozporządzenia - powiedział szef MRiRW, odnosząc się do unijnych tymczasowych środków zapobiegawczych dot. przywozu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. - Poinformowaliśmy stronę ukraińską i naszych koalicjantów z krajów przyfrontowych, że dalej jako Polska będziemy prowadzić pełen monitoring tych produktów, które wpływają do nas z Ukrainy, kontrolę na granicy, jak również kontrolę tranzytu tych czterech produktów, czterech zbóż. Dalej będziemy eskortować te produkty, będziemy pilnować, by były z Polski wywożone – zadeklarował minister rolnictwa. - Również będziemy prowadzić pełen monitoring - to było powiedziane dziś, był sztab kryzysowy zwołany przez premiera - te produkty, które nas najbardziej interesują, objęte systemem SENT. Chcemy wiedzieć, skąd przypływają te produkty, gdzie są rozładowywane, byśmy mieli pełen obraz tej sytuacji. Mam na myśli: mąkę, mięso drobiowe, jajka, sok jabłkowy, owoce jagodowe, mrożone miękkie – dodał Robert Telus.