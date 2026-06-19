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Z kraju

Zaskakujące dane z przemysłu. "Polska gospodarka przyspiesza"

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fabryka maszyny produkcja samochody
Donald Tusk o zagranicznych inwestycjach w Polsce
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Produkcja przemysłowa wzrosła w maju o 4,1 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym spadła o 0,8 procent.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 2,5 proc. rdr i spadku w ujęciu miesiąc do miesiąca o 2,2 proc.

Według wstępnych danych, w maju 2026 r. wzrost produkcji sprzedanej w ujęciu rdr w cenach stałych odnotowano w 23 spośród 34 działów przemysłu - przekazał GUS.

"Pomimo globalnych napięć polska gospodarka przyspiesza" - skomentował majowy wynik minister finansów Andrzej Domański.

Według danych przekazanych przez GUS w ubiegłym miesiącu produkcja przemysłowa w kwietniu 2026 wzrosła o 3,1 procent rok do roku, a w ujęciu miesięcznym spadła o 7,4 proc.

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Dane z polskiego przemysłu

Według wstępnych danych, w maju br. wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych), w stosunku do maja ub. roku, odnotowano m.in.:

  • w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 60,5 proc.,
  • w gospodarce odpadami; odzysku surowców - o 14,8 proc.,
  • w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 13,7 proc.,
  • w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 12,2 proc.,
  • napojów oraz papieru i wyrobów z papieru - po 11,8 proc.,
  • maszyn i urządzeń - o 5,7 proc.,
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 5,3 proc.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ub. roku, wystąpił w 11 działach, m.in. w produkcji wyrobów tekstylnych - o 10,8 proc., mebli - o 7,1 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 4,4 proc.

Produkcja przemysłowa w maju. Komentarze ekspertów

Produkcja przemysłowa zaskoczyła ekspertów, którzy spodziewali się nieznacznego hamowania.

"Produkcja przemysłowa w maju przyspieszyła do 4,1 proc. r/r z 2,9 proc. r/r w kwietniu, wbrew prognozom nieznacznego hamowania (2,5 proc. r/r). Jednym ze źródeł lepszego od oczekiwań wyniku było górnictwo, gdzie produkcja wzrosła o 32,6 proc. r/r wobec 21,4 proc. r/r w kwietniu. Produkcja w przetwórstwie też przyspieszyła, ale w mniejszej skali - do 2,5 proc. r/r z 1,6 proc. r/r. Mimo podwyższonej wahliwości w ostatnich miesiącach, średnia dynamika produkcji przemysłowej oscyluje wokół 3 proc. r/r, co jest sygnałem odporności w otoczeniu globalnych szoków" - napisali eksperci PKO.

"Po raz kolejny dywersyfikacja i zróżnicowanie polskiego przemysłu jest zaletą, która chroni przed stagnacją i umożliwia wzrosty na poziomie zagregowanym" - dodali.

"Polski przemysł pozostaje bardzo odporny na światowe turbulencje, w dużej mierze dzięki wewnętrznym silnikom wzrostu. W maju odnotowano mocne wzrosty w sekcjach powiązanych z inwestycjami: metale, wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych (czyli cement i szkło), pozostały sprzęt transportowy (pociągi!)" - dodają specjaliści ING.

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Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
GUSProdukcja przemysłowa
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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