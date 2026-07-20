Z kraju Produkcja w Polsce w górę. "To wciąż ożywienie selektywne" Alicja Skiba |

Andrzej Domański, minister finansów, komentuje dane dotyczące deficytu budżetu państwa Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 7,2 proc. w skali rocznej. Skali miesięcznej oczekiwano 2,5 proc.

Dla porównania w maju produkcja przemysłowa wzrosła o 4,1 proc. w ujęciu rocznym a miesiąc do miesiąca spadła o 8,8 proc.

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w ubiegłym miesiącu o 5,2 proc. w skali rocznej. W maju wzrost wyniósł 3,9 proc.

Wstępne dane pokazały również, że w czerwcu 2026 r. ceny produkcji wzrosły w skali rocznej o 1,7 proc., a miesięcznej spadły nieznacznie o 0,2 proc.

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Dane z polskiego przemysłu

Według wstępnych danych, w czerwcu 2026 r. wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych), w stosunku do czerwca ubiegłego roku, odnotowano w 26 z 34 działów, m.in.:

w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 24,9 proc.,

w produkcji papieru i wyrobów z papieru - o 19 proc.,

w gospodarce odpadami; odzysku surowców - o 16,5 proc.,

w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 16,4 proc.,

w produkcji urządzeń elektrycznych - o 15,8 proc.,

w produkcji maszyn i urządzeń - po 11,3 proc.,

maszyn i urządzeń - o 5,7 proc.,

w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 10,8 proc.,

w produkcji wyrobów z metali - o 9,6 proc.

Dla odmiany, w ośmiu działach nastąpił spadek produkcji. To między innymi wyroby tytoniowe - aż o 10,2 proc., wyroby tekstylne - o 7,0 proc. i meble - o 2,5 proc.

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Komentarze ekspertów

Jak przekazali eksperci z PKO na platformie X, zarówno roczne, jak i miesięczne wyniki dotyczące produkcji przemysłowej "wypadły dobrze na tle oczekiwań, choć impet wzrostu osłabł i wyniósł po 0,1 proc. m/m (sa)".

"Mimo zewnętrznych szoków aktywność pozostaje wysoka, a wzrost PKB w 2q26 najpewniej lekko przyspieszył względem poprzedniego kwartału" - wyjaśnili.

Czerwiec przyniósł kolejne dobre dane z 🇵🇱 gospodarki – produkcja przemysłowa wzrosła o 7,6% r/r, a budowlana o 5,2% r/r. Oba wyniki wypadły dobrze na tle oczekiwań, choć impet wzrostu osłabł i wyniósł po 0,1% m/m (sa). Mimo zewnętrznych szoków aktywność pozostaje wysoka, a… pic.twitter.com/JZPUILGqs3 — PKO Research (@PKO_Research) July 20, 2026 Rozwiń

Jak dodali, "w przemyśle wzrost objął 26 z 34 działów, więc ożywienie było szerokie, choć nadal nierównomierne". "Sektor napędzają inwestycje, energetyka, transport i być może pierwsze zamówienia związane z obronnością, podczas gdy popyt na dobra trwałego użytku pozostaje słaby" - zauważyli.

Jak podkreślili, "to wciąż ożywienie selektywne, oparte głównie na dużych projektach publicznych i inwestycyjnych".

W przemyśle wzrost objął 26 z 34 działów, więc ożywienie było szerokie, choć nadal nierównomierne. Najmocniej rosła produkcja pozostałego sprzętu transportowego (+25% r/r) a solidnie wypadła też produkcja maszyn, farmaceutyków i dóbr zaopatrzeniowych. Do wzrostu powrócił również… pic.twitter.com/OvEBiocSA8 — PKO Research (@PKO_Research) July 20, 2026 Rozwiń

Z kolei w ocenie analityków mBanku "na plus mocno działały górnictwo, energetyka i utylizacja odpadów", ale "to nie są trwałe źródła wzrostu". "Produkcja budowlana w czerwcu praktycznie całkowicie bazowała na inwestycjach infrastrukturalnych. Z jednej strony zaczynamy obserwować odkładany przez miesiące boom. Z drugiej niepokoi jednak fakt, że pozostałe segmenty radzą sobie zdecydowanie gorzej" - stwierdzili.

Wyniki przemysłu (7,6% r/r) były znacznie mocniejsze niż przetwórstwa (6,4%). Na plus mocno działały górnictwo, energetyka i utylizacja odpadów - to nie są trwałe źródła wzrostu. Produkcja dóbr trwałych kurczyła się przez niskie wyniki branży motoryzacyjnej i meblarskiej. pic.twitter.com/yjz724AXT1 — mBank Research (@mbank_research) July 20, 2026 Rozwiń

Jak zwrócili uwagę, "mocne wyniki produkcji przemysłowej i budowalnej w czerwcu to w dużej mierze skutek efektów kalendarzowych". "W lipcu obraz będzie bardziej zrównoważony, w sierpniu mocny, ale napędzany niską bazą" - wskazali.

🇵🇱 Mocne wyniki produkcji przemysłowej i budowalnej w czerwcu to w dużej mierze skutek efektów kalendarzowych (+2-3 p.p.). W lipcu obraz będzie bardziej zrównoważony, w sierpniu mocny, ale napędzany niską bazą. Wysokie tempo w III kw. skrywa jednak kilka mankamentów pic.twitter.com/MCEm9ahW9c — mBank Research (@mbank_research) July 20, 2026 Rozwiń