"1:0 dla pogody". Nowe dane z gospodarki

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,4 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,4 proc. niższym niż w grudniu ub. roku" - podał GUS.

Według wstępnych danych, w styczniu wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych), w stosunku do stycznia 2025 roku, odnotowano w 13 działach - m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 24,6 proc., wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 18,7 proc., metali - o 14,3 proc., produkcji maszyn i urządzeń - o 12,6 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 5,2 proc.

Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem 2025 roku, wystąpił w 21 działach, m.in. w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 17 proc., metali - o 14,4 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 10,5 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 7,6 proc., wyrobów z metali oraz mebli - po 6,6 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 6,2 proc.

Komentarze ekonomistów

"W starciu pogody z gospodarką w styczniu 1:0 dla pogody. Produkcja przemysłowa spadła o 1,5 proc. rdr. Płace powróciły do spadkowego trendu, po mocniejszych odczytach w poprzednich dwóch miesiącach. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach pogłębiło spadki. Wzrost PKB w pierwszym kwartale 2026 roku będzie nieco niższy od 4 proc. w czwartym kwartale 2025" - napisali w mediach społecznościowych analitycy ING Economics Poland.

"Po bardzo mocnym grudniu styczeń musi wyglądać blado - tyle można powiedzieć po odczycie produkcji przemysłowej. Nieodsezonowany szereg spadł o -1,5 proc. rdr, po oczyszczeniu z wahań sezonowych zobaczyliśmy +0,4 proc. rdr. Spadki były szeroko rozlane (21 z 34 działów). Najmocniejszy dział to 'pozostały sprzęt transportowy' (+24,6 proc. rdr). Mocno trzyma się również zaopatrywanie w energię - to skutek styczniowych mrozów" - ocenili eksperci Pekao.

