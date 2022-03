Najnowsze dane z polskiego przemysłu. "Gospodarka była rozgrzana przed wojną"

czytaj dalej

Głównym rozwiązaniem tarczy jest zapobieganie wzrostowi cen żywności - powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. - 500 złotych do każdego hektara użytków rolnych, a do łąk i pastwisk 250 zł, również do 50 hektarów. Każdy rolnik otrzyma dopłatę - mówił.