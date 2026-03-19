Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Najnowsze dane z przemysłu

fabryka meble stolarnia shutterstock_1077995486
Domański o cenach paliw
Źródło: TVN24
Produkcja przemysłowa w lutym 2026 roku wzrosła o 1,5 procent rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 2,7 procent - podał Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 1,3 proc. rdr, a w ujęciu miesiąc do miesiąca o 3,1 proc

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lutym br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,6% wyższym niż w styczniu br." - przekazał GUS w komunikacie.

Przemysł. Komentarze

"Produkcja przemysłowa w lutym wzrosła o 1,5% r/r – zgodnie z oczekiwaniami. Po styczniowym spadku jest to lekkie odbicie, choć bez przełomu. W tyle nadal budownictwo: -13,7% r/r, wyraźnie gorzej od prognoz, z pogłębieniem spadków m/m. To oczywiście skutek utrzymującej się w lutym srogiej zimy" - skomentowali ekonomiści z PKO BP

"W lutym polska gospodarka pozostawała dalej zmrożona. O ile produkcja przemysłowa odbiła zgodnie z planem (do +1,5% r/r), o tyle w budownictwie dalej notowaliśmy dwucyfrowe spadki (-13,7% r/r)" - ocenili analitycy Banku Pekao.

"Pewnym pocieszeniem jest produkcja przemysłowa, która rosnąc o 1,5% r/r pobiła rynkowe oczekiwania. To z pewnością czynnik stabilizujący wynik całej gospodarki w pierwszym kwartale, ale ten będzie wyraźnie niższy niż w Q4 2025" - skomentowali eksperci mBanku.

OGLĄDAJ: Czarzasty zmienia zdanie w sprawie prezydenckiego projektu. Trwa konferencja
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty

Czarzasty zmienia zdanie w sprawie prezydenckiego projektu. Trwa konferencja

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

