Najnowsze dane z przemysłu

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 1,3 proc. rdr, a w ujęciu miesiąc do miesiąca o 3,1 proc
"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lutym br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,6% wyższym niż w styczniu br." - przekazał GUS w komunikacie.
Przemysł. Komentarze
"Produkcja przemysłowa w lutym wzrosła o 1,5% r/r – zgodnie z oczekiwaniami. Po styczniowym spadku jest to lekkie odbicie, choć bez przełomu. W tyle nadal budownictwo: -13,7% r/r, wyraźnie gorzej od prognoz, z pogłębieniem spadków m/m. To oczywiście skutek utrzymującej się w lutym srogiej zimy" - skomentowali ekonomiści z PKO BP
"W lutym polska gospodarka pozostawała dalej zmrożona. O ile produkcja przemysłowa odbiła zgodnie z planem (do +1,5% r/r), o tyle w budownictwie dalej notowaliśmy dwucyfrowe spadki (-13,7% r/r)" - ocenili analitycy Banku Pekao.
"Pewnym pocieszeniem jest produkcja przemysłowa, która rosnąc o 1,5% r/r pobiła rynkowe oczekiwania. To z pewnością czynnik stabilizujący wynik całej gospodarki w pierwszym kwartale, ale ten będzie wyraźnie niższy niż w Q4 2025" - skomentowali eksperci mBanku.
