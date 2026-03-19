Najnowsze dane z przemysłu

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 1,3 proc. rdr, a w ujęciu miesiąc do miesiąca o 3,1 proc

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lutym br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,6% wyższym niż w styczniu br." - przekazał GUS w komunikacie.

Przemysł. Komentarze

"Produkcja przemysłowa w lutym wzrosła o 1,5% r/r – zgodnie z oczekiwaniami. Po styczniowym spadku jest to lekkie odbicie, choć bez przełomu. W tyle nadal budownictwo: -13,7% r/r, wyraźnie gorzej od prognoz, z pogłębieniem spadków m/m. To oczywiście skutek utrzymującej się w lutym srogiej zimy" - skomentowali ekonomiści z PKO BP

Produkcja przemysłowa 🇵🇱 w lutym wzrosła o 1,5% r/r – zgodnie z oczekiwaniami. Po styczniowym spadku jest to lekkie odbicie, choć bez przełomu. W tyle nadal budownictwo: -13,7% r/r, wyraźnie gorzej od prognoz, z pogłębieniem spadków m/m. To oczywiście skutek utrzymującej się w… pic.twitter.com/J0e7lJW5zv — PKO Research (@PKO_Research) March 19, 2026 Rozwiń

"W lutym polska gospodarka pozostawała dalej zmrożona. O ile produkcja przemysłowa odbiła zgodnie z planem (do +1,5% r/r), o tyle w budownictwie dalej notowaliśmy dwucyfrowe spadki (-13,7% r/r)" - ocenili analitycy Banku Pekao.

🇵🇱 W lutym polska gospodarka pozostawała dalej zmrożona. O ile produkcja przemysłowa odbiła zgodnie z planem (do +1,5% r/r), o tyle w budownictwie dalej notowaliśmy dwucyfrowe spadki (-13,7% r/r).



To się zmieniło w marcu, ale póki co I kwartał b.r. zapowiada się na jeden z… pic.twitter.com/8s6fE4x5x3 — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) March 19, 2026 Rozwiń

"Pewnym pocieszeniem jest produkcja przemysłowa, która rosnąc o 1,5% r/r pobiła rynkowe oczekiwania. To z pewnością czynnik stabilizujący wynik całej gospodarki w pierwszym kwartale, ale ten będzie wyraźnie niższy niż w Q4 2025" - skomentowali eksperci mBanku.

Pewnym pocieszeniem jest produkcja przemysłowa, która rosnąc o 1,5% r/r pobiła rynkowe oczekiwania. To z pewnością czynnik stabilizujący wynik całej gospodarki w pierwszym kwartale, ale ten będzie wyraźnie niższy niż w Q4 2025. pic.twitter.com/ch2HKsGcYW — mBank Research (@mbank_research) March 19, 2026 Rozwiń

OGLĄDAJ: Czarzasty zmienia zdanie w sprawie prezydenckiego projektu. Trwa konferencja

Opracowała Paulina Karpińska/kris