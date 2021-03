Najnowsze dane z przemysłu. "Negatywna niespodzianka"

"Produkcja sprzedana przemysłu przyspieszyła w lutym do 2,7 proc. r/r, wyraźnie słabiej od oczekiwań (ok. 4,5 proc. r/r). Swoją cegiełkę do tego dołożyły problemy przemysłu motoryzacyjnego związane z niedoborem mikroprocesorów" - czytamy w komentarzu ekonomistów Banku Pekao.