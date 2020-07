"Tak dużego odbicia się nie spodziewaliśmy". Najnowsze dane z gospodarki

Produkcja przemysłowa w czerwcu wzrosła rok do roku o 0,5 procent - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Ekonomiści przewidywali, że spadnie ona o 6,5 procent, po spadku o 17 procent w maju.

Produkcja przemysłowa w czerwcu, licząc miesiąc do miesiąca, wzrosła o 13,9 proc. wobec konsensusu wzrostu o 4,9 proc. i po wzroście o 10,1 proc. w maju.

"Proces odrabiania strat następuje dość żwawo"

Według eksperta na dobry wynik przemysłu złożyło się m.in. to, że w porównaniu do roku poprzedniego czerwiec 2020 charakteryzował się korzystnym układem dni roboczych (dodatkowe dwa dni robocze). Inny czynnik to niska baza statystyczna. - Zeszły czerwiec był zaskakująco słaby - wyjaśnił. Wskazał też na większy od oczekiwań wzrost aktywności w przemyśle w ostatnim miesiącu.