Przemysł nadrabia zaległości. "To już historia, idzie druga fala"

Produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 5,9 procent rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 15,5 procent - podał Główny Urząd Statystyczny. To dane lepsze od oczekiwań analityków, którzy zwracają jednak uwagę, że druga fala pandemii, znacznie silniejsza pod względem zachorowań, ponownie uderzy w branże przemysłowe.