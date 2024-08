Komentarze ekonomistów

"Wyskok na dynamice produkcji przemysłowej do 4,9% r/r w lipcu z 0,3% w czerwcu, ALE to nie nagłe ożywienie w przetwórstwie - tylko w dużej mierze efekt liczby dni roboczych. Odsezonowana dynamika produkcji odbiła do 2,2% r/r, co każe wnioskować o dalszej, lecz nadal powolnej odbudowie sektora. Średniookresowe momentum stopniowo wzrasta" - skomentowali analitycy Pekao.