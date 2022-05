Najnowsze dane z przemysłu. "Zwalniamy, zwalniamy!"

Komentarze ekonomistów

"Bum! Produkcja przemysłowa zwalnia! 17,3 proc. -> 13,0 proc. (nasza prognoza 12,6 proc.). Niebotyczne wzrosty z ostatnich miesięcy nadal wyglądają, jak wyglądały. Górka już jednak nie rośnie. Zwalniamy, zwalniamy! Wbrew pozorom jest to w obecnych warunkach dobra wiadomość" - czytamy we wpisie mBank Research.

"Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 13 proc. r/r, wyraźnie słabiej od prognoz. Przetwórstwo nieznacznie w dół, ale najbardziej interesujące jest to, co stało się z produkcją energii, która ostro wyhamowała równie zagadkowo, co w poprzednich miesiącach przyspieszała" - napisano we wpisie ekonomistów Banku Pekao.