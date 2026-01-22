Logo TVN24
Nowe dane z przemysłu

fabryka spawanie spawacz robotnik shutterstock_2434462411
Andrzej Domański: Europa musi być mocarstwem gospodarczym, a nie mocarstwem regulacyjnym
Źródło: TVN24
Produkcja przemysłowa w grudniu 2025 roku wzrosła 7,3 procent rok do roku, a w ujęciu miesięcznym spadła 0,1 procent - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. 

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się rocznego wzrostu produkcji o 2,9 proc. i spadku w ujęciu miesiąc do miesiąca o 2,8 proc.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w grudniu 2025 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu 2024 r. i o 2,1 proc. wyższym niż w listopadzie 2025 r." - napisał GUS.

Komentarze ekonomistów

"Bardzo mocny koniec 2025 dla krajowego przemysłu (+7,3%r/r) i budownictwa (+4,5%r/r). Początek 2026 może być trudny dla budowlanki z powodu niekorzystnej pogody, ale dalsza część roku powinna być korzystna dla obu sektorów. Wzrost PKB w 4kw25 blisko 4%r/r, a w całym 2025 ok. 3,6%" - ocenili w serwisie X ekonomiści z ING Banku Śląskiego.

"Po dzisiejszych danych czujemy się bardzo komfortowo z naszą prognozą wzrostu PKB o 4% r/r w Q4. W grudniu mocno na plus zaskoczyła nie tylko budowlanka, ale również produkcja w przemyśle" - skomentowali natomiast analitycy mBanku.

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

