Nowe dane w sprawie produkcji przemysłowej

Produkcja przemysłowa w grudniu 2022 roku wzrosła o 1,0 procent rok do roku, a w porównaniu z poprzednim spadła o 6,4 procent - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się wzrostu produkcji o 1,7 procent w ujęciu rocznym i spadku o 5,4 procent w ujęciu miesięcznym.

Produkcja przemysłowa - komentarze

Wskazali, że "wszystkie trzy wskaźniki aktywności rozczarowały: - produkcja przemysłowa hamuje z 4,5 do 1,0 proc. r/r - produkcja budowlana z 4,0 do -0,8 proc. r/r - sprzedaż detaliczna z 1,6 do 0,2 proc. r/r