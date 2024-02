Polska odpowiada za 40 procent unijnej produkcji dużego AGD (artykułów gospodarstwa domowego) - wynika z raportu przygotowanego na zlecenie związku producentów Applia. Zdecydowana większość wyprodukowanego nad Wisłą sprzętu trafia na eksport, głównie do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Jak wskazano w "Raporcie rynku AGD 2023/2024" w 2023 roku w Polsce wyprodukowano 26 mln szt. AGD, co oznacza spadek o 2,9 mln sztuk w stosunku do 2022 roku (11,9 proc.). Przychody z produkcji osiągnęły 26 mld zł (spadek o 3 proc.).

"Polska to nadal lider w produkcji AGD w całej Europie"

Jednocześnie - jak wskazano - "Polska to nadal lider w produkcji AGD w całej Europie", a "35 polskich fabryk odpowiada za ok. 40 proc. wielkości produkcji dużego AGD w Unii (Europejskiej)".

"W roku 2023 firmy AGD zainwestowały ponad 2 mld zł. To poziom porównywalny z rokiem 2022. W ciągu ostatnich sześciu lat przemysł zainwestował łącznie blisko 10 mld zł. Ponad 90 proc. wartości inwestycji przypada na 4 największych producentów - BSH, Electrolux, Whirlpool oraz Samsung" - podano w raporcie.

Napisano też, że branża AGD zatrudnia w Polsce ok. 35 tys. osób. Dodano, że przeciętne wynagrodzenie w przemyśle to 7 tys. zł brutto, a "stawka ta wzrosła w ciągu ostatnich 4 lat o 35 proc.". Jednocześnie cały sektor AGD, wliczając poddostawców, sprzedawców i techników napraw, to nawet 110 tys. osób.