Z kraju Producentów ubywa, eksport rośnie. "Polska zajmuje ważną pozycję w światowym handlu" Oprac. Paulina Karpińska |

Piotr Woźniak, były minister gospodarki, komentuje odczyt inflacji w Polsce w czerwcu 2026 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Grand Warszawski/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Sprzedaż odzieży na świecie w 2025 roku wzrosła o 3 proc. do ponad 1,7 bln euro - wynika z analizy PKO Banku Polskiego, przeprowadzonej na podstawie danych portalu Statista.

Jak wyjaśnili analitycy banku, to wartość o 30 proc. większa niż w 2021 r.

Rynek odzieżowy na świecie

Największy udział w tym rynku tekstylnym ma segment odzieży damskiej (ponad 52 proc.). Europa odpowiadała za 474 mld euro wartości sprzedaży, a sama Polska - za 15,7 mld euro.

"Do 2030 r. światowy wolumen sprzedaży odzieży ma osiągnąć ponad 200 mld sztuk, co potwierdza utrzymującą się wysoką skalę zakupów produktów odzieżowych na całym świecie" - ocenili eksperci PKO BP.

Zwrócili też uwagę, że istotną cechą światowego rynku odzieżowego jest dominacja produktów nieluksusowych (stanowiących 94 proc. całkowitej globalnej sprzedaży). Ich zdaniem, wskazuje to na "kluczowe znaczenie segmentu masowego dla rozwoju branży".

Polska coraz mocniejsza

Z danych wynika, że światowym liderem eksportu odzieży były w ubiegłym roku Chiny. Osiągnęły one 26,6 proc. udziału w rynku. Z kolei największym importerem były Stany Zjednoczone z udziałem na poziomie 16,9 proc. PKO BP podał również, że wartość ubiegłorocznego eksportu na świecie przekroczyła 484,2 mld euro, z czego za 150,2 mld euro odpowiada Europa.

Polska wyeksportowała ubrania za 15,2 mld euro. Uplasowało nas to jako 6. największego eksportera odzieży na świecie z udziałem w rynku na poziomie 3,1 proc. Analitycy banku wskazali, że nasz kraj awansował o trzy miejsca wobec 2024 r.

W przypadku importu zajęliśmy 8. miejsce z udziałem w rynku w wysokości 3,9 proc. (w 2024 r. zajmowaliśmy 9. miejsce).

"Polska eksportuje relatywnie niewielką ilość odzieży wyprodukowanej w kraju (bielizna, garnitury, odzież robocza), większość stanowi reeksport ubrań wytworzonych w krajach azjatyckich" - podkreślili analitycy.

Jak dodali, "Polska zajmuje ważną pozycję w światowym handlu odzieżą, przy czym nie jest to związane jedynie z wielkością krajowej produkcji, lecz wynika ze specyfiki polskiego rynku odzieżowego, na którym obok szwalni funkcjonują podmioty zajmujące się projektowaniem, handlem, dystrybucją i sprzedażą produktów wytwarzanych za granicą".

Rynek się kurczy

Analitycy wskazali również, że większość odzieży eksportowanej z Polski jest produkowana w Azji lub Europie Południowo-Wschodniej, a rynek krajowych producentów odzieży w Polsce systematycznie kurczy się.

Według danych GUS, które przytoczyli eksperci, w 2025 r. wartość produkcji sprzedanej w cenach stałych działu produkcji odzieży zmniejszyła się o 7,5 proc. osiągając poziom 5,3 mld zł.

"Znacząca różnica między wartością eksportu odzieży a przychodami krajowych producentów (około 1,33 mld euro w 2025) wynika z silnej pozycji Polski jako hubu logistycznego dla rynku europejskiego" - wyjaśnili eksperci.