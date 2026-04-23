Amerykański gigant zainwestuje 100 milionów w Polsce
Decyzję o inwestycji ogłoszono podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026 w Katowicach, w obecności ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Miasto Rzeszów reprezentowała wówczas zastępczyni prezydenta Krystyna Stachowska.
"To jedna z tych doskonałych informacji, które realnie pokazują, gdzie dziś jest Rzeszów i dokąd zmierza. Pratt & Whitney, należący do RTX inwestuje 100 milionów dolarów w rozwój swoich zakładów w Rzeszowie. To konkretna decyzja biznesowa, która wzmacnia firmę a tym samym również pozycję naszego miasta na globalnej mapie przemysłu lotniczego" - napisał Fijołek na portalu Facebook.
Jak podkreślił, decyzja Pratt & Whitney to nie tylko rozbudowa zakładu, ale również inwestycja w produkcję przyszłości, opartą na nowoczesnych technologiach i innowacyjnych procesach, takich jak obróbka komponentów spiekanych izotermicznie.
Powstanie więcej silników lotniczych
Nowy projekt ma umożliwić zwiększenie produkcji jednych z najbardziej zaawansowanych silników lotniczych na świecie - zarówno cywilnych, jak i wojskowych - w tym modeli GTF, F135 oraz F100.
"To także rozwój kompetencji, nowych technologii i miejsc pracy. Rzeszów od lat buduje swoją markę jako centrum przemysłu lotniczego i nowoczesnych technologii. Ta inwestycja jest kolejnym potwierdzeniem, że ten kierunek ma sens" - podsumował prezydent miasta.
Koncern RTX pozostaje największym inwestorem z branży lotniczej w Polsce spośród firm spoza Stanów Zjednoczonych. W kraju zatrudnia ponad 9,4 tysiąca pracowników w spółkach takich jak Collins Aerospace, Pratt & Whitney oraz Raytheon. Polskie zakłady Pratt & Whitney specjalizują się w opracowywaniu technologii i produkcji komponentów do silników cywilnych i wojskowych, w tym silników turbośmigłowych oraz pomocniczych zespołów napędowych.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Bartosz Frydrych / Forum