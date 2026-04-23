Z kraju Amerykański gigant zainwestuje 100 milionów w Polsce Bartłomiej Ciepielewski |

Kryzys paliwowy. Problemy linii lotniczych Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Decyzję o inwestycji ogłoszono podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2026 w Katowicach, w obecności ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Miasto Rzeszów reprezentowała wówczas zastępczyni prezydenta Krystyna Stachowska.

"To jedna z tych doskonałych informacji, które realnie pokazują, gdzie dziś jest Rzeszów i dokąd zmierza. Pratt & Whitney, należący do RTX inwestuje 100 milionów dolarów w rozwój swoich zakładów w Rzeszowie. To konkretna decyzja biznesowa, która wzmacnia firmę a tym samym również pozycję naszego miasta na globalnej mapie przemysłu lotniczego" - napisał Fijołek na portalu Facebook.

Jak podkreślił, decyzja Pratt & Whitney to nie tylko rozbudowa zakładu, ale również inwestycja w produkcję przyszłości, opartą na nowoczesnych technologiach i innowacyjnych procesach, takich jak obróbka komponentów spiekanych izotermicznie.

Powstanie więcej silników lotniczych

Nowy projekt ma umożliwić zwiększenie produkcji jednych z najbardziej zaawansowanych silników lotniczych na świecie - zarówno cywilnych, jak i wojskowych - w tym modeli GTF, F135 oraz F100.

"To także rozwój kompetencji, nowych technologii i miejsc pracy. Rzeszów od lat buduje swoją markę jako centrum przemysłu lotniczego i nowoczesnych technologii. Ta inwestycja jest kolejnym potwierdzeniem, że ten kierunek ma sens" - podsumował prezydent miasta.

Koncern RTX pozostaje największym inwestorem z branży lotniczej w Polsce spośród firm spoza Stanów Zjednoczonych. W kraju zatrudnia ponad 9,4 tysiąca pracowników w spółkach takich jak Collins Aerospace, Pratt & Whitney oraz Raytheon. Polskie zakłady Pratt & Whitney specjalizują się w opracowywaniu technologii i produkcji komponentów do silników cywilnych i wojskowych, w tym silników turbośmigłowych oraz pomocniczych zespołów napędowych.

OGLĄDAJ: TVN24