Administracja skarbowa ostrzega. "Próbują wyłudzić dane"

Oszuści podszywający się pod Krajową Administrację Skarbową i urzędy skarbowe wysyłają fałszywe maile z wezwaniami i powiadomieniami - poinformowała w czwartek KAS. Przestrzegała, że to próba wyłudzenia danych i zaapelowała, by dokładnie sprawdzać adresy, z których przychodzą wiadomości.
Oszuści podszywają się pod KAS
"Przestrzegamy przed oszustami, którzy za pomocą fałszywych e-maili próbują wyłudzić dane" - poinformowano. "Jeśli otrzymałeś podejrzaną wiadomość e-mail albo masz wątpliwości co do jej autentyczności, skontaktuj się z infolinią KAS: 22 330 03 30 lub najbliższym urzędem skarbowym" - podkreśliła administracja skarbowa.
Dodała, że oszuści podszywający się pod nią i urzędy skarbowe wysyłając fałszywe maile z wezwaniami i powiadomieniami. Zaapelowała, by zwracać uwagę na adresy e-mail, z których przesyłane są wiadomości oraz podawane adresy stron.
Urząd przestrzegła, aby nigdy nie podawać nikomu poufnych informacji, zwłaszcza po otrzymaniu podejrzanych wiadomości mail czy SMS zawierających prośbę o udostępnienie danych. Zachęciła również do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Uważaj na te adresy
KAS wskazała przykłady adresów, z których wysyłane są fałszywe maile:
KrajowaAdministracja@abnovo.eu
KrajowaAdministracja@zato-bungee.de
KrajowaAdministracja@rurmet.olsztyn.pl>
KrajowaAdministracja@umb.pl
KrajowaAdministracja@24hoursshopping.com.ua
Na swojej stronie internetowej KAS zamieściła też przykład tego, jak wygląda takie fałszywe powiadomienie.
Opracował Wiktor Knowski/akr
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock