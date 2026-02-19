Logo TVN24
Z kraju

Administracja skarbowa ostrzega. "Próbują wyłudzić dane"

Kobieta została skazana.
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Źródło: Mazowiecka Policja
Krajowa Administracja Skarbowa opublikowała listę podejrzanych adresów mail, które mogą być wykorzystywane do podszywania się pod urzędników publicznych. KAS ostrzega przed cyberprzestępcami i podpowiada, jak sprawdzić autentyczność wiadomości.

Oszuści podszywający się pod Krajową Administrację Skarbową i urzędy skarbowe wysyłają fałszywe maile z wezwaniami i powiadomieniami - poinformowała w czwartek KAS. Przestrzegała, że to próba wyłudzenia danych i zaapelowała, by dokładnie sprawdzać adresy, z których przychodzą wiadomości.

Oszuści podszywają się pod KAS

"Przestrzegamy przed oszustami, którzy za pomocą fałszywych e-maili próbują wyłudzić dane" - poinformowano. "Jeśli otrzymałeś podejrzaną wiadomość e-mail albo masz wątpliwości co do jej autentyczności, skontaktuj się z infolinią KAS: 22 330 03 30 lub najbliższym urzędem skarbowym" - podkreśliła administracja skarbowa.

Dodała, że oszuści podszywający się pod nią i urzędy skarbowe wysyłając fałszywe maile z wezwaniami i powiadomieniami. Zaapelowała, by zwracać uwagę na adresy e-mail, z których przesyłane są wiadomości oraz podawane adresy stron.

Urząd przestrzegła, aby nigdy nie podawać nikomu poufnych informacji, zwłaszcza po otrzymaniu podejrzanych wiadomości mail czy SMS zawierających prośbę o udostępnienie danych. Zachęciła również do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.

ZUS ostrzega: konto może zostać zablokowane

ZUS ostrzega: konto może zostać zablokowane

Miała zarabiać na lajkach. Straciła kilkanaście tysięcy

Miała zarabiać na lajkach. Straciła kilkanaście tysięcy

Uważaj na te adresy

KAS wskazała przykłady adresów, z których wysyłane są fałszywe maile:

KrajowaAdministracja@abnovo.eu

KrajowaAdministracja@zato-bungee.de

KrajowaAdministracja@rurmet.olsztyn.pl>

KrajowaAdministracja@umb.pl

KrajowaAdministracja@24hoursshopping.com.ua

Na swojej stronie internetowej KAS zamieściła też przykład tego, jak wygląda takie fałszywe powiadomienie.

Fałszywe powiadomienie KAS
Fałszywe powiadomienie KAS
Źródło: KAS
Opracował Wiktor Knowski/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

KASCyberbezpieczeństwoCyberatak
