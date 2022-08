Aukcja Pride of Poland. Sprzedano konie za prawie 1,6 miliona euro

- 1 mln 596 tys. euro – to suma powyżej oczekiwań. Szacowaliśmy na 1-1,2 mln euro, a mamy praktycznie 1,6 mln euro. Jest to suma, która zadowala nas w zupełności. Jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę to, że mamy obecnie kryzys spowodowany wojną, dwa lata Covidu (…) to jest to bardzo duży sukces dzisiejszej aukcji - powiedział po Pride of Poland pełnomocnik dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ds. hodowli koni Andrzej Wójtowicz.